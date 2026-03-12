مجموعة الفردان تسهم بـ5 ملايين درهم دعماً لحملة «وقف أم الإمارات للأيتام»

قدمت مجموعة الفردان مساهمة بقيمة 5 ملايين درهم دعماً لحملة «وقف أم الإمارات للأيتام» التي أطلقتها هيئة الأوقاف وإدارة أموال القُصَّر «أوقاف أبوظبي»، تحت رعاية صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تزامناً مع «عام الأسرة»، بهدف تأسيس مصدر تمويل وقفي مستدام لرعاية الأيتام في دولة الإمارات.

وتأتي هذه المساهمة في إطار الإقبال المجتمعي المتزايد على دعم المبادرة، وتجسّد التزاماً راسخاً بقيم العطاء والتكافل، التي يقوم عليها المجتمع الإماراتي، وتعزّز مفهوم الوقف كنموذج تنموي مستدام يحوّل المساهمات إلى أصول تُستثمر بعناية، وتُخصَّص عوائدها لدعم احتياجات الأيتام التعليمية والصحية والمعيشية، بما يضمن لهم حياة أكثر استقراراً وفرصاً أوسع للنمو والتمكين.

وتجسّد حملة «وقف أم الإمارات للأيتام» نموذجاً متقدماً في العمل الخيري المستدام يقوم على تحويل العطاء إلى أثر ممتد عبر الأجيال، كما تسهم المبادرة في تمكين الأيتام وتعزيز استقرارهم، بما يعكس المسؤولية المجتمعية المشتركة تجاه دعم الفئات الأكثر احتياجاً، ويؤكد أهمية دعم المبادرات الوطنية التي تستثمر في الإنسان وتسهم في بناء مستقبل أكثر تماسكاً وازدهاراً.

وتواصل الحملة تعزيز المشاركة المجتمعية، وترسيخ ثقافة الوقف باعتباره ركيزة أساسية لتحقيق الاستدامة الاجتماعية وتعظيم الأثر الإنساني على المدى الطويل.