الخميس 12 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

مجموعة الفردان تسهم بـ5 ملايين درهم دعماً لحملة «وقف أم الإمارات للأيتام»

مجموعة الفردان تسهم بـ5 ملايين درهم دعماً لحملة «وقف أم الإمارات للأيتام»
12 مارس 2026 10:14

قدمت مجموعة الفردان مساهمة بقيمة 5 ملايين درهم دعماً لحملة «وقف أم الإمارات للأيتام» التي أطلقتها هيئة الأوقاف وإدارة أموال القُصَّر «أوقاف أبوظبي»، تحت رعاية صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تزامناً مع «عام الأسرة»، بهدف تأسيس مصدر تمويل وقفي مستدام لرعاية الأيتام في دولة الإمارات.

وتأتي هذه المساهمة في إطار الإقبال المجتمعي المتزايد على دعم المبادرة، وتجسّد التزاماً راسخاً بقيم العطاء والتكافل، التي يقوم عليها المجتمع الإماراتي، وتعزّز مفهوم الوقف كنموذج تنموي مستدام يحوّل المساهمات إلى أصول تُستثمر بعناية، وتُخصَّص عوائدها لدعم احتياجات الأيتام التعليمية والصحية والمعيشية، بما يضمن لهم حياة أكثر استقراراً وفرصاً أوسع للنمو والتمكين.

أخبار ذات صلة
«أوقاف أبوظبي»: «وقف أم الإمارات للأيتام» يجسّد إرث زايد الإنساني ويعزّز ثقافة الوقف المستدام في المجتمع
3 ملايين درهم من سعيد الغفلي دعماً لحملة «وقف أم الإمارات للأيتام»

وتجسّد حملة «وقف أم الإمارات للأيتام» نموذجاً متقدماً في العمل الخيري المستدام يقوم على تحويل العطاء إلى أثر ممتد عبر الأجيال، كما تسهم المبادرة في تمكين الأيتام وتعزيز استقرارهم، بما يعكس المسؤولية المجتمعية المشتركة تجاه دعم الفئات الأكثر احتياجاً، ويؤكد أهمية دعم المبادرات الوطنية التي تستثمر في الإنسان وتسهم في بناء مستقبل أكثر تماسكاً وازدهاراً.

وتواصل الحملة تعزيز المشاركة المجتمعية، وترسيخ ثقافة الوقف باعتباره ركيزة أساسية لتحقيق الاستدامة الاجتماعية وتعظيم الأثر الإنساني على المدى الطويل.

المصدر: وام
وقف أم الإمارات للأيتام
أوقاف أبوظبي
آخر الأخبار
«الطوارئ والأزمات» تحذر من تداول الشائعات والأخبار غير الموثوقة
علوم الدار
«الطوارئ والأزمات» تحذر من تداول الشائعات والأخبار غير الموثوقة
اليوم 14:36
4 فرق في النسخة الـ9 من كأس دبي للتحدي للبولو
الرياضة
4 فرق في النسخة الـ9 من كأس دبي للتحدي للبولو
اليوم 14:30
خالد سليم: «المصيدة» أعاد اكتشافي
الترفيه
خالد سليم: «المصيدة» أعاد اكتشافي
اليوم 14:23
الجهات المختصة في دبي تتعامل مع حادث بسيط على واجهة أحد المباني على طريق الشيخ زايد نتيجة اعتراض ناجح
علوم الدار
الجهات المختصة في دبي تتعامل مع حادث بسيط على واجهة أحد المباني على طريق الشيخ زايد نتيجة اعتراض ناجح
اليوم 14:16
اتحاد المصارعة يطوّر استراتيجية متكاملة لنشر اللعبة
الرياضة
اتحاد المصارعة يطوّر استراتيجية متكاملة لنشر اللعبة
اليوم 14:15
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©