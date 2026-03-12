شرطة دبي تحذر من نشر أو تداول الشائعات أو الأخبار المضللة

حذرت شرطة دبي من نشر أو تداول الشائعات أو الأخبار المضللة، أو أي محتوى يخالف ما تم الإعلان عنه رسمياً، أو من شأنه إثارة الرعب أو الإضرار بالأمن أو النظام العام أو الصحة العامة.



وأشارت إلى أن القيام بتلك الأفعال يترتب عليه عقوبات قانونية مشددة، قد تصل إلى الحبس وغرامة لا تقل عن 200,000 درهم.







