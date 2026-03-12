الخميس 12 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

شرطة دبي تحذر من نشر أو تداول الشائعات أو الأخبار المضللة

شرطة دبي تحذر من نشر أو تداول الشائعات أو الأخبار المضللة
12 مارس 2026 10:35

حذرت شرطة دبي من نشر أو تداول الشائعات أو الأخبار المضللة، أو أي محتوى يخالف ما تم الإعلان عنه رسمياً، أو من شأنه إثارة الرعب أو الإضرار بالأمن أو النظام العام أو الصحة العامة.

وأشارت إلى أن القيام بتلك الأفعال يترتب عليه عقوبات قانونية مشددة، قد تصل إلى الحبس وغرامة لا تقل عن 200,000 درهم.


المصدر: الاتحاد - أبوظبي
الشائعات
شرطة دبي
