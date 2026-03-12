الخميس 12 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
نهيان بن مبارك يقدِّم واجب العزاء في شهيد الوطن والواجب علي صالح الطنيجي

12 مارس 2026 12:56

قدَّم معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، واجب العزاء إلى أسرة شهيد الوطن والواجب الملازم طيار علي صالح الطنيجي، الذي انتقل إلى جوار ربّه إثر تَعَرضِه لحادث سقوط طائرة عمودية بسبب عطل فني أثناء أداء واجبه الوطني داخل الدولة.

وأعرب معاليه، خلال زيارته مجلس العزاء، الذي أقيم في قاعة نادي الرمس في رأس الخيمة، عن صادق تعازيه وخالص مواساته لأسرة الشهيد، داعياً المولى عزَّ وجلَّ أن يتغمده بواسع رحمته، وأن ينزله منازل الصديقين والشهداء والأبرار وأن يسكنه فسيح جناته مع إخوانه الذين سبقوه في نيل هذا الشرف العظيم، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

 

المصدر: وام
نهيان بن مبارك
شهيد الواجب
الإمارات
