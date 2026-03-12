الخميس 12 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

قرقاش: الإمارات تقف اليوم في موقفٍ صلبٍ وثابت في مواجهة العدوان الإيراني

12 مارس 2026 13:48

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن الحروب ارتبطت عبر التاريخ بالإشاعات ومحاولات التشويش، فالحذر منها مسؤولية وطنية.

وقال معاليه، في رسالة نشرها عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»: «ارتبطت الحروب عبر التاريخ بالإشاعات ومحاولات التشويش، فالحذر منها مسؤولية وطنية. الإمارات تقف اليوم في موقفٍ صلبٍ وثابت في مواجهة العدوان الإيراني، ومع هذا الصمود تبرز مسؤوليتنا الإعلامية والمجتمعية في التصدي لإشاعات العدو ومنع ترويجها.
نحن اليوم على اعتاب تجاوز حاسم لهذه الأزمة، فلا تتركوا مجالاً للإشاعات أن تشوّش أو تهوّل».



المصدر: الاتحاد - أبوظبي
الإمارات
قرقاش
أنور قرقاش
