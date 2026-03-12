الخميس 12 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
‏‎رئيس الدولة ونائباه يعزون سلطان عمان بوفاة صاحب السمو السيد فهد بن محمود

رئيس الدولة ونائباه
12 مارس 2026 16:19

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" برقية تعزية إلى أخيه صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان الشقيقة، عبر فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة صاحب السمو السيد فهد بن محمود آل سعيد، نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء.

 

الإمارات تدين الاستهداف الإيراني الغادر لميناء صلالة في سلطنة عمان بطائرات مسيّرة
اعتداء إيراني غاشم يستهدف خزانات الوقود في ميناء صلالة

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، برقيتي تعزية مماثلتين إلى صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان الشقيقة.

 

المصدر: وام
رئيس الدولة
سلطنة عمان
هيثم بن طارق
محمد بن زايد
محمد بن راشد
منصور بن زايد
