سيف بن زايد يقدم واجب العزاء في شهيد الوطن والواجب الملازم أول علي الطنيجي

12 مارس 2026 20:57

قدم الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، واجب العزاء إلى أسرة شهيد الوطن والواجب الملازم أول طيار علي الطنيجي، الذي ارتقى شهيداً إثر حادث سقوط طائرة عمودية بسبب عطل فني خلال أدائه واجبه الوطني داخل الدولة، مؤكداً تقدير الوطن لتضحيات أبنائه المخلصين الذين بذلوا أرواحهم دفاعاً عن أمنه واستقراره.

وأعرب سموه، خلال زيارته مجلس العزاء في رأس الخيمة، عن خالص تعازيه وصادق مواساته إلى أسرة وذوي الشهيد، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته، وأن ينزله منازل الصديقين والأبرار، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
وأكد سموه أن دولة الإمارات، قيادةً وشعباً، تعتز بشهدائها الذين سطروا ببطولاتهم صفحات مشرقة في سجل الوطن، مقدمين أسمى معاني الولاء والانتماء والشجاعة في أداء الواجب، مشيراً إلى أن تضحياتهم ستظل وسام فخر للإمارات وأبنائها، ومصدر إلهام للأجيال القادمة في معاني التضحية والفداء في سبيل حماية مكتسبات الوطن وصون أمن المجتمع واستقراره.

