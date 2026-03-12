الخميس 12 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
حكام الإمارات يعزون سلطان عُمان في وفاة صاحب السمو السيد فهد بن محمود

علم الإمارات
12 مارس 2026 21:44

بعث صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وصاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وصاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، وصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، برقيات تعزية إلى أخيهم صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان الشقيقة، عبَّروا فيها عن خالص تعازيهم وصادق مواساتهم في وفاة صاحب السمو السيد فهد بن محمود آل سعيد، نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء.
كما بعث سمو أولياء العهود ونواب الحكام، برقيات تعزية مماثلة إلى صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان الشقيقة.

المصدر: وام
