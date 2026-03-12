محمد بن راشد يعزي في وفاة السيد فهد بن محمود آل سعيد

أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي رعاه الله، عن خالص التعازي في وفاة صاحب السمو السيد فهد بن محمود آل سعيد، نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء في سلطنة عُمان الشقيقة.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، على منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي «خالص التعازي والمواساة للشعب العماني الشقيق ولأخي جلالة السلطان هيثم بن طارق، حفظه الله، في وفاة السيد فهد بن محمود آل سعيد، طيب الله ثراه.. والذي مثل السلطنة خير تمثيل عبر سنوات طويلة من العمل السياسي والحكومي».

وختم سموه قائلاً «رحمه الله وأسكنه فسيح جناته».





