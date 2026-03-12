الخميس 12 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

وزارة الدفاع: الدفاعات الجوية تتعامل مع 10 صواريخ باليستية و26 مسيَّرة

شعار وزارة الدفاع
12 مارس 2026 22:08

أعلنت وزارة الدفاع أن الدفاعات الجوية الإماراتية تعاملت، اليوم (12 مارس 2026)، مع 10 صواريخ باليستية، و26 طائرة مسيرة قادمة من إيران. 

وأكدت الوزارة، في منشور على منصة "إكس" للتوصل الاجتماعي، أنه "منذ بدء الاعتداء الإيراني السافر، تعاملت الدفاعات الجوية الإماراتية مع 278 صاروخاً باليستياً، و15 صاروخا جوالا، و1540 طائرة مسيرة".

وأضافت "خلفت هذه الاعتداءات 6 حالات وفاة من الجنسية الإماراتية والباكستانية والنيبالية والبنغلادشية، و131 حالة إصابة بسيطة ومتوسطة من الجنسية الإماراتية، المصرية، السودانية، الإثيوبية، الفلبينية، الباكستانية، الإيرانية، الهندية، البنغلادشية، السريلانكية، الأذربيجانية، اليمنية، الأوغندية، الإرتيرية، اللبنانية، الأفغانية، البحرينية، جزر القمر، التركية، العراقية، النيبالية، النيجيرية، العمانية، الأردنية، الفلسطينية، الغانية والأندونيسية".

وتؤكد وزارة الدفاع أنها "على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أية تهديدات والتصدي بحزم لكل ما يستهدف زعزعة أمن الدولة، وبما يضمن صون سيادتها وأمنها واستقرارها ويحمي مصالحها ومقدراتها الوطنية".

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
وزارة الدفاع
صواريخ باليستية
طائرات مسيرة
الدفاعات الجوية الإماراتية
