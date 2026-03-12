صيانة 200 محطة لنقل الطاقة وتحويل خطوط هوائية لكابلات أرضية في الشارقة

الشارقة (الاتحاد)

نفّذت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة ممثلة بإدارة نقل الطاقة خلال عام 2025 برامج صيانة دورية لأكثر من 200 محطة للنقل والتوزيع لتعزيز موثوقية الشبكة الكهربائية ورفع كفاءة محطات نقل الطاقة، بما يواكب أفضل الممارسات العالمية في مجالات التشغيل والصيانة، وذلك في إطار جهود الهيئة المستمرة للحفاظ على جاهزية الشبكة ورفع كفاءة المحطات.

وأوضح المهندس حمد الطنيجي، مدير إدارة نقل الطاقة، أن الهيئة تواصل جهودها لتعزيز الشبكة الكهربائية وإجراء أعمال الصيانة الدورية والوقائية من خلال فرق فنية مؤهلة وفق أفضل المواصفات، وذلك تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة لتطوير محطات نقل وتوزيع الكهرباء في جميع مناطق إمارة الشارقة وتحقيق الاستقرار والثبات في الشبكات وتوفير الخدمات بجودة عالية ومراجعة التمديدات وإجراء أعمال الصيانة والمتابعة المستمرة لجميع المحطات والشبكات، ويشمل البرنامج صيانة محطات نقل الطاقة والمحولات وخطوط الضغط العالي المنتشرة في مختلف مناطق إمارة الشارقة وتولي الهيئة أهمية كبيرة لأعمال الصيانة الدورية والوقائية وتوفير قطع الغيار الأصلية وضمان جودتها للحفاظ على الأجهزة والمعدات والمحطات وضمان كفاءتها.

وأكد المهندس عبدالله الكوس، نائب مدير إدارة نقل الطاقة أن برنامج الصيانة الذي نفذته الهيئة خلال عام 2025 تضمن إجراء الصيانة لـ144 محطة لنقل وتوزيع الكهرباء بجهد132 كيلوفولت وجهد 33 كيلوفولت، بالإضافة إلى تحديث أنظمة الحماية عبر استبدال أجهزة المرحلات بنظام متقدم لـ45 مرحلاً وتجديد ومعالجة الزيت لـ23 محول وفحص وتحليل سلامة 45 محولاً بجهد 132 كيلوفولت وتجديد البطاريات واستعادة كفاءتها في 40 محطة واستبدال مغيرات الجهد تحت الحمل لعدد 24 محولاً كما تم تشغيل المحول الديناميكي بجهد 220 كيلوفولت في محطة الطي، بما يسهم في تحسين جودة الجهد الكهربائي وتعزيز استقرار الشبكة، إضافة إلى تنفيذ مشروع تحويل الخطوط الهوائية الرابطة بين محطة الطي ومحطة الصناعية 17 إلى كابلات أرضية.