الجمعة 13 مارس 2026
علوم الدار

أجواء غائمة وسقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق

أجواء غائمة على مناطق أبوظبي (تصوير: علي عبيدو)
13 مارس 2026 02:38

هالة الخياط (أبوظبي)

شهدت الدولة أمس طقساً غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً مع سقوط أمطار خفيفة ونفاف على بعض المناطق، نتيجة تأثرها بامتداد منخفض جوي سطحي يصاحبه امتداد منخفض في طبقات الجو العليا، وفق ما أفاد به المركز الوطني للأرصاد.
وكانت الرياح أمس خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، وتراوحت سرعتها بين 10 و25 كم/س، ووصلت أحيانا إلى نحو 40 كم/س وكانت شمالية شرقية إلى شمالية غربية على معظم المناطق. أما حالة البحر فكانت خفيفة إلى متوسطة الموج في الخليج العربي، وخفيفة في بحر عُمان.
وتوقع المركز أن يكون الطقس اليوم غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً، مع احتمال استمرار سقوط الأمطار على بعض المناطق الغربية والساحلية والجزر خلال النهار.
وتكون الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، بسرعة تتراوح بين 10 و25 كم/س وقد تصل إلى 35 كم/س أحياناً، ويكون البحر خفيفاً إلى متوسط الموج في الخليج العربي وخفيفاً في بحر عُمان.
أما يوم غداً السبت، فيكون الطقس صحواً إلى غائم جزئياً أحياناً، مع استمرار الأجواء الرطبة ليلاً وصباح الأحد على بعض المناطق الساحلية، مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف. وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتراوح سرعتها بين 10 و20 كم/س وتصل إلى 30 كم/س أحياناً، فيما يبقى البحر خفيف الموج في الخليج العربي وبحر عُمان.
ويوم الأحد، يتوقع أن يكون الطقس صحواً إلى غائم جزئياً أحياناً، مع ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة.

