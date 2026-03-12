«معاً» توجِّه جهود المتطوعين لدعم الأسر خلال الشهر الفضيل

أبوظبي (الاتحاد)

أتمّت هيئة المساهمات المجتمعية – معاً، القناة الحكومية الرسمية لتلقي المساهمات الاجتماعية وتوجيهها، مبادرة تطوعية واسعة النطاق لدعم الأسر ذات الدخل المحدود في مختلف أنحاء إمارة أبوظبي، وذلك بالشراكة الاستراتيجية مع واحة كابيتال، وبالتعاون مع كل من أدنيك وطاقة.

وتعكس هذه الشراكة الالتزام المشترك بتعزيز الأولويات الاجتماعية الرئيسية وتقديم الدعم لمختلف فئات المجتمع، بما في ذلك العائلات، بما يتماشى مع أهداف عام الأسرة، وفي إطار روح التماسك المجتمعي والعطاء التي يجسّدها شهر رمضان المبارك.

وشهدت المبادرة مشاركة 1,060 متطوعاً، من بينهم 284 متطوعاً يمثلون 27 جهة مختلفة، حيث ساهموا بمجموع ساعات تطوعية بلغت 8,640 ساعة، لتعبئة وتوزيع 1,400 صندوق مير غذائي في مختلف أنحاء مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك).

واحتوت هذه الصناديق على مستلزمات أساسية تهدف إلى تحسين جودة حياة الأسر المستحقة خلال الشهر الفضيل، وبلغت القيمة الاقتصادية الإجمالية لساعات التطوع 622,080 درهماً إماراتياً.

وأسهمت هذه المبادرة في ترسيخ قيم العطاء والتواصل الاجتماعي لدى المتطوعين، إذ أتاحت لهم تخصيص جزء من وقتهم لخدمة أفراد المجتمع، والمساهمة في توطيد أواصر التعاون والتكافل بين مختلف فئاته. وقد تجسّد ذلك من خلال مشاركة 43 أسرة و34 من كبار المواطنين و9 من أصحاب الهمم، مما يعكس روح المسؤولية والشمولية التي تميّز مجتمع أبوظبي.

وتنسجم هذه المبادرة مع أهداف هيئة معاً الأوسع الرامية إلى تعزيز المشاركة المجتمعية وترسيخ ثقافة العطاء في أبوظبي.