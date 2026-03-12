الجمعة 13 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

10 ملايين درهم من من أسرة عبيد الحلو لحملة «حدّ الحياة»

10 ملايين درهم من من أسرة عبيد الحلو لحملة «حدّ الحياة»
13 مارس 2026 02:38

دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
العراق.. توقف العمل بالموانئ النفطية واستمراره في «التجارية»
الإمارات تؤكد حقها بالدفاع عن النفس

أعلنت أسرة المرحوم عبيد الحلو مساهمتها بمبلغ 10 ملايين درهم؛ دعماً لحملة «حد الحياة» لإنقاذ 5 ملايين طفل من الموت جوعاً، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، بالتزامن مع شهر رمضان الكريم، لجمع مليار درهم على الأقل يتم استثمارها في مكافحة جوع الأطفال في العالم.
وتأتي حملة «حد الحياة» لإنقاذ 5 ملايين طفل من الموت جوعاً، التي تندرج تحت مظلة مؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسف»، ومنظمة إنقاذ الطفل، ومؤسسة صندوق الاستثمار للأطفال، ومنظمة العمل ضد الجوع. ويجسِّد هذا التفاعل الشامل من الأفراد والمؤسسات والشركات، مع الحملة الرمضانية الجديدة، رسوخ ثقافة البذل والعطاء في مجتمع الإمارات. وأكدت أسرة المرحوم عبيد الحلو أن حملة «حد الحياة»، تجسد القيم النبيلة لدولة الإمارات، وحرصها الدائم على مد يد العون إلى الفئات الأقل حظاً.

عبيد الحلو
دبي
الإمارات
حملة حد الحياة
11.5: حد الحياة
شهر رمضان المبارك
شهر رمضان
رمضان
آخر الأخبار
الرئيس الأميركي دونالد ترامب
الأخبار العالمية
ترامب: إيران تقترب من نهاية المطاف
13 مارس 2026
مركبات عسكرية أوكرانية تعبر شارعاً رئيسياً مغطى بشبكة مضادة للطائرات المسيَّرة في خاركيف (أ ف ب)
الأخبار العالمية
روسيا تعلن عن «اجتماع مثمر» مع مفاوضين أميركيين
13 مارس 2026
مبنى مدمر في ضاحية بيروت الحنوبية جراء قصف إسرائيلي (أ ف ب)
الأخبار العالمية
خبراء ومحللون لـ«الاتحاد»: حظر «حزب الله» أساس استعادة سيادة الدولة اللبنانية
13 مارس 2026
نازحة تُعدّ وجبة الإفطار في خان يونس (أ ف ب)
الأخبار العالمية
مخاوف متنامية من عودة المجاعة في غزة
13 مارس 2026
تصاعد الدخان من موقع تحطم طائرة مسيرة في أربيل (رويترز)
الأخبار العالمية
العراق.. توقف العمل بالموانئ النفطية واستمراره في «التجارية»
13 مارس 2026
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©