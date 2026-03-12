10 ملايين درهم من من أسرة عبيد الحلو لحملة «حدّ الحياة»

دبي (الاتحاد)

أعلنت أسرة المرحوم عبيد الحلو مساهمتها بمبلغ 10 ملايين درهم؛ دعماً لحملة «حد الحياة» لإنقاذ 5 ملايين طفل من الموت جوعاً، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، بالتزامن مع شهر رمضان الكريم، لجمع مليار درهم على الأقل يتم استثمارها في مكافحة جوع الأطفال في العالم.

وتأتي حملة «حد الحياة» لإنقاذ 5 ملايين طفل من الموت جوعاً، التي تندرج تحت مظلة مؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسف»، ومنظمة إنقاذ الطفل، ومؤسسة صندوق الاستثمار للأطفال، ومنظمة العمل ضد الجوع. ويجسِّد هذا التفاعل الشامل من الأفراد والمؤسسات والشركات، مع الحملة الرمضانية الجديدة، رسوخ ثقافة البذل والعطاء في مجتمع الإمارات. وأكدت أسرة المرحوم عبيد الحلو أن حملة «حد الحياة»، تجسد القيم النبيلة لدولة الإمارات، وحرصها الدائم على مد يد العون إلى الفئات الأقل حظاً.