علوم الدار

«دلوك DXB» يقترب من المليون تنزيل

«دلوك DXB» يقترب من المليون تنزيل
13 مارس 2026 02:38

دبي (الاتحاد)

يواصل تطبيق «دلوك DXB» لمواقيت الصلاة العالمية من دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي تحقيق حضوره الرقمي المتسارع، وذلك باقترابه من حاجز المليون تنزيل، بعدما تجاوز إجمالي عدد التحميلات أكثر من 917 ألف تنزيل، ليسجل انتشاراً عالمياً لافتاً بوصوله إلى 194 دولة في 7 قارات حول العالم، وذلك في غضون سنتين فقط منذ إطلاقه، منها أكثر من 54 ألف تنزيل جديد منذ بداية شهر رمضان المبارك 1447، في مؤشر يعكس الإقبال المتنامي على التطبيق واعتماد المستخدمين على خدماته الرقمية لتنظيم مواقيت الصلاة بدقة.
وأظهرت البيانات أن التطبيق شهد ذروة في الاستخدام مع بداية الشهر الفضيل، حيث تجاوز عدد المستخدمين النشطين في أول يوم من رمضان أكثر من 150 ألف مستخدم في الساعة، بزيادة بلغت 185% مقارنة بالمعدل المعتاد، فيما يسجل التطبيق في المتوسط حضوراً متزامناً يتجاوز 35 ألف مستخدم نشط عند أوقات الذروة اليومية، خصوصاً عند أذاني المغرب والفجر، في انعكاس واضح لاعتماد المستخدمين على التطبيق لمتابعة المواقيت بدقة.
كما يتفاعل مع إشعارات التطبيق اليومية أكثر من 335 ألف مستخدم، والتي تتضمن تنبيهات وحكماً مرتبطة بالمواقيت وتذكير بأهم مميزات التطبيق وجديده، ما يعكس مستوى التفاعل المرتفع مع المحتوى الرقمي الذي يقدمه التطبيق لتعزيز الوعي الديني وتيسير أداء العبادات.
وأكد الدكتور حمد محمد صالح، رئيس قسم المواقيت والأهلة في الدائرة، أن هذا الإقبال المتنامي يعكس نجاح توجه الدائرة في تطوير حلول رقمية دينية تجمع بين الدقة العلمية وسهولة الاستخدام، مشيراً إلى أن تطبيق «دلوك DXB» صُمم برؤية عالمية بالتعاون مع مركز الفلك الدولي ليكون منصة موثوقة لخدمة المسلمين في  العالم.

