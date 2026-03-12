«التنمية الأسرية» تعزّز التواصل الأسري خلال شهر رمضان

أبوظبي (الاتحاد)

نفّذت مؤسسة التنمية الأسرية عدداً من الورش في مناطق إمارة أبوظبي بعنوان «فنون التواصل داخل الأسرة»، وذلك في إطار حرص مؤسسة التنمية الأسرية على تعزيز أواصر العلاقات الاجتماعية والأسرية بين أفراد المجتمع، والحث على بث روح الطمأنينة والتسامح والعطاء خلال شهر رمضان الكريم. وتهدف هذه الفعاليات إلى تعزيز التواصل الإيجابي بين أفراد الأسرة، واكتساب مهارات الاستماع الفعّال، بالإضافة إلى التطبيق العملي لمهارات الحوار الهادئ.

وقالت نورة الهاجري، منسّق برامج وفعاليات في مركز المؤسسة بمدينة العين، إن الورش التفاعلية التي تنفّذها المؤسسة خلال شهر رمضان المبارك، والموجهة إلى كبار المواطنين والمقيمين وأفراد أسرهم، تسلط الضوء على أنماط التواصل الاجتماعي المختلفة، موضحةً أنها تتنوّع بين التواصل الإيجابي الذي يعزّز التفاهم والعلاقات الأسرية، والتواصل السلبي، والتواصل الصامت، إضافة إلى التواصل المتسلط، بما يسهم في رفع الوعي بأساليب التواصل الصحي داخل الأسرة والمجتمع.

وأكدت الهاجري أهمية تعزيز عدد من الجوانب التي تحقق التواصل الفاعل بين أفراد الأسرة والمجتمع منها: الاستماع باهتمام دون مقاطعة، واختيار الأوقات المناسبة للحوار، والهدوء وقت الحوار، بالإضافة إلى العديد من الجوانب المهمة، التي تم استعراضها والتطرق لها خلال الورش التدريبية ذات الأثر المجتمعي.

وأضافت: «إن تحسين التواصل بين أفراد الأسرة، يأتي من خلال الحرص على اللقاءات الأسرية اليومية، والقيام بالأنشطة الأسرية والترفيهية، واستخدام كلمات التقدير والتشجيع، بالإضافة إلى إيجاد الأساليب المناسبة لحل التحديات الأسرية».

وأوضحت أن التواصل الأسري هو عملية تفاعلية مستمرة يقوم من خلالها أفراد الأسرة بتبادل المعلومات والأفكار والمشاعر، بهدف الوصول إلى التفاهم، وتعزيز التعاون والاستقرار النفسي.

وتوفر مؤسسة التنمية الأسرية بيئة أسرية رمضانية ترتكز على الأدوار الإيجابية المتبادلة بين أفراد الأسرة، وتدعم هذه المبادرات جلسات حوارية تجمع كبار المواطنين بالأبناء، بهدف نقل الخبرات والقيم.