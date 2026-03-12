340 ألف مستفيد من مشروع «ضيوفنا الصائمون» في جامع الشيخ خليفة الكبير

هدى الطنيجي (أبوظبي)

استقبل جامع الشيخ خليفة الكبير في مدينة العين، بإدارة مركز جامع الشيخ زايد الكبير، خلال العشرين يوماً الأولى من رمضان 339.620 مفطراً، وذلك ضمن مشروع «ضيوفنا الصائمون».

وينظّم مركز جامع الشيخ زايد الكبير سنوياً مشروع «ضيوفنا الصائمون» عن روح المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، وبرعاية مؤسسة إرث زايد الإنساني، وبالشراكة مع فندق إرث، لتقديم وجبات إفطار متكاملة تراعي احتياجات الصائمين الغذائية، ويُعد جامع الشيخ خليفة الكبير أحد الجوامع الرئيسة المشاركة في المشروع.

ويُجسِّد المشروع روح التعدد الثقافي في دولة الإمارات، حيث يجتمع أفرادٌ من مختلف الجنسيات والثقافات على مائدة واحدة، في مشهد إنساني يعكس قيم الكرم الإماراتي والأخوّة والتلاحم الاجتماعي.

ويؤدي أكثر من 50 متطوعاً دوراً محورياً في إنجاح المشروع، من خلال إعداد وتوزيع وجبات الإفطار، واستقبال الضيوف، وتنظيم الجلوس في ساحات الجامع في أجواء تعكس روح الضيافة الإماراتية، كما تعمل فرق عمل الجامع على مدار الساعة طوال شهر رمضان لتقديم خدمات متكاملة تشمل المواقف، وإدارة الحشود، وتلبية احتياجات المصلين، بما يعكس قيم العطاء المتأصلة في المجتمع الإماراتي.

ويقدم جامع الشيخ خليفة الكبير مجموعة واسعة من الخدمات لضمان راحة المصلين والمفطرين، منها أكثر من 1.700 موقف للسيارات، من ضمنها 28 موقفاً لأصحاب الهمم، و10 بوابات لتسهيل الدخول والخروج، و720 كرسياً مريحاً موزعة داخل الجامع وخارجه، إلى جانب 17 كرسياً متحركا لخدمة كبار السن وأصحاب الهمم، وتوفير أكثر من 700 سجادة لاستيعاب الزيادة في أعداد المصلين في الساحات الخارجية، وتخصيص سيارات إسعاف ومستشفى ميداني بالتعاون مع هيئة أبوظبي للدفاع المدني، مع وجود فرق متخصصة للحالات الطارئة، وتوفير متوسط 3500 عبوة مياه يومياً لضيوف الجامع.

ويُحيي صلوات التراويح والتهجُّد في الجامع نخبة من القرّاء، منهم: إدريس أبكر، يحيى عيشان، علاء المزجاجي، عبدالله البلوشي، عبدالباسط عبدالصمد، إلى جانب استضافة القارئ رعد الكردي، في أجواء روحانية تعزّز من تجربة الزائر خلال الشهر الفضيل.

ويتيح الجامع للزوّار متابعة كافة البرامج والخدمات الرمضانية، وجداول الأئمة والمواقيت عبر حسابه الرسمي على إنستغرام: @skgmuae.

وأطلق مركز جامع الشيخ زايد الكبير الموسم الثاني من مسابقة «ضي» للتصوير الفوتوغرافي في الجوامع التابعة له، ومن ضمنها جامع الشيخ خليفة الكبير، تحت محور «رمضان في رحاب الجامع»، تهدف المسابقة إلى توفير مساحة إبداعية للمصورين من داخل الدولة وخارجها لالتقاط جماليات الشهر الفضيل وروحانيته بعدساتهم. ويُعد جامع الشيخ خليفة الكبير، الواقع في قلب مدينة العين، إضافةً نوعية إلى المشهد الحضاري لمدينة العين، كونه مَعْلَماً دينياً ثقافياً، يتمتع بتصميم آسر وثراء في الفنون والتفاصيل، منحه حضوراً لافتاً كونه يجمع بين عراقة الماضي، وحداثة التصاميم المعاصرة، الذي يمنح الزائر انطباعاً يُحاكي واقع المدينة التي تروي واحاتها عراقة ماضٍ أصيل، خالطت أصالته حداثة العصر لتنتج مزيجاً فريداً يبهر زائريها.