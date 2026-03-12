الجمعة 13 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

تكريم 21 طفلاً من الفائزين في «نور القرآن» برأس الخيمة

سالم القاسمي خلال التكريم (وام)
13 مارس 2026 02:38

رأس الخيمة (وام)

شهد الشيخ المهندس سالم بن سلطان بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الطيران المدني، رئيس مجلس إدارة مطار رأس الخيمة الدولي، مبادرة «نور القرآن» في دورتها الثانية، التي نظمتها مؤسسة إس لتنظيم وإدارة الفعاليات في مجلسه بمنطقة الدهيسة في رأس الخيمة. حضر المبادرة، التي قدمتها الإعلامية سارة أحمد الضعيف، الرئيس التنفيذي للمؤسسة، كل من: الشيخ سيف بن طالب بن ماجد القاسمي، والدكتورة عائشة خميس الظنحاني، عضو المجلس الوطني الاتحادي. وشهد الحفل تكريم 21 طفلاً من الفائزين في مبادرة «نور القرآن» تقديراً لتفوقهم في حفظ وترتيل القرآن الكريم، كما تم تكريم عدد من الأسر الرائدة ضمن جائزة عام الأسرة 2026.
وأكد الشيخ سالم بن سلطان القاسمي أن مبادرة «نور القرآن» تمثل نموذجاً للمبادرات المجتمعية التي تعزز ارتباط الأبناء بكتاب الله تعالى، وترسخ القيم الإيمانية والأخلاقية في نفوسهم، مشيداً بدور الأسرة في تربية الأجيال على مبادئ الدين والهوية الأصيلة، ومؤكداً أهمية استمرار مثل هذه المبادرات الهادفة التي تسهم في بناء جيل واعٍ ومتمسك بقيمه.

عام الأسرة
القرآن الكريم
الإمارات
رأس الخيمة
نور القرآن
