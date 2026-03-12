الجمعة 13 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«محمد بن راشد للإسكان».. 100% في مواصفات سعادة ورفاهية الموظفين والمتعاملين

صورة جماعية خلال تسلم الاعتماد (من المصدر)
13 مارس 2026 02:38

دبي (الاتحاد)

حققت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان إنجازاً مؤسسياً نوعياً بحصولها على الاعتماد الكامل بنسبة 100% في مواصفتي IEHWS وIDCXS، الصادرتين عن المعهد الدولي لتجربة المتعامل (ICXI)، والمعتمدتين من جهة الاعتماد الدولية (BSI)، بما يعزز مكانة دبي نموذجاً عالمياً في تطوير تجربة المتعامل وتجربة الموظف ضمن منظومة حكومية متكاملة.
ويأتي هذا الإنجاز انسجاماً مع رؤية القيادة الرشيدة وتوجهات حكومة دبي الهادفة إلى ترسيخ نموذج حكومي متقدم يضع الإنسان في قلب عملية التطوير، ويرتكز على الابتكار الرقمي، وجودة الحياة، وتقديم خدمات حكومية استباقية عالية الكفاءة تلبي تطلعات المجتمع وتواكب التحولات العالمية في إدارة التجارب الحكومية.
وأكد ظلال بن قريش الفلاسي، مساعد المدير التنفيذي لقطاع الدعم المؤسسي في مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، أن هذا الاعتماد الدولي يمثل محطة مهمة في مسيرة التميز المؤسسي للمؤسسة.
وقال: «يمثل حصول مؤسسة محمد بن راشد للإسكان على الاعتماد بنسبة 100% في مواصفتي IEHWS وIDCXS شهادة دولية على نضج منظومة العمل المؤسسي، والتزامنا المستمر بوضع الإنسان في صميم جميع عمليات التطوير، سواء من خلال بناء بيئة عمل محفزة للموظفين أو من خلال تطوير تجربة متعامل رقمية متكاملة، بما يسهم في الارتقاء بجودة الخدمات وتحقيق أعلى مستويات السعادة والرضا».
وأضاف الفلاسي: «إن هذا الإنجاز يعكس حرص المؤسسة على تبني أفضل الممارسات العالمية في تطوير بيئة العمل، وتعزيز تجربة المتعامل، بما يدعم توجهات دبي نحو الريادة العالمية في تقديم خدمات حكومية مبتكرة ومستدامة».
وقال إلياس كارامبويكيس، المدير التنفيذي التجاري لجنوب أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا: «إن تعزيز تجربة العملاء والموظفين في أي مؤسسة يمكن أن يحقق فوائد كبيرة لجميع من يتعامل معها. ومن خلال التوافق مع أفضل الممارسات الدولية، أثبتت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان التزامها بتطوير أسلوب تقديم خدماتها لمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة، مع تحقيق التوازن بين تقديم تجربة متعامل سلسة وتعزيز رفاهية الموظفين».
وأضاف: «تدرك المؤسسة أن تمكين الموظفين وتعزيز رفاههم في بيئة العمل يسهمان في تحقيق نتائج أفضل للمجتمع. ومن خلال ترسيخ هذه الممارسات ضمن عملياتها المؤسسية، تواصل المؤسسة بناء ثقافة التميز، والمضي قدماً في رسالتها لدعم مجتمع مستدام واقتصاد أكثر ازدهاراً».
وتعد مؤسسة محمد بن راشد للإسكان أول جهة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وأول جهة إسكانية، تحصل على مواصفتي IEHWS وIDCXS معاً بنسبة تقييم كاملة بلغت 100%، ما يعكس مستوى النضج المؤسسي الذي وصلت إليه المؤسسة في تطوير منظومة الخدمات الحكومية.

دبي
مؤسسة محمد بن راشد للإسكان
الإمارات
