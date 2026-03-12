سيف بن زايد يقدِّم واجب العزاء في شهيد الوطن والواجب النقيب سعيد البلوشي

قدَّم الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، واجب العزاء إلى أسرة شهيد الوطن والواجب النقيب طيار سعيد البلوشي، الذي ارتقى شهيداً إثر حادث سقوط طائرة عمودية بسبب عطل فني خلال أدائه مهامه الوطنية داخل الدولة.

وأعرب سموه، خلال زيارته مجلس العزاء الذي أقيم في مجلس المقام بمنطقة العين، عن خالص تعازيه وصادق مواساته إلى أسرة وذوي الشهيد، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن ينزله منازل الصديقين والأبرار، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وأكد سموه أن تضحيات شهداء الإمارات ستظل خالدة في ذاكرة الوطن، وأن أبناء الإمارات الذين قدموا أرواحهم دفاعاً عن أمن الدولة واستقرارها، جسدوا أسمى معاني الولاء والانتماء والتفاني في خدمة الوطن، مشيراً إلى أن دولة الإمارات، بقيادتها الرشيدة، ستواصل مسيرتها بعزيمة أبنائها المخلصين الذين يحمون مكتسباتها وإنجازاتها، لتبقى الإمارات نموذجاً للوطنية والتلاحم بين القيادة والشعب في سبيل رفعة الوطن وعزته.