الجمعة 13 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

الإمارات تشارك في الاجتماع الاستثنائي للقطاعات القنصلية بدول التعاون

الإمارات تشارك في الاجتماع الاستثنائي للقطاعات القنصلية بدول التعاون
13 مارس 2026 02:38

أبوظبي (وام)

أخبار ذات صلة
العراق.. توقف العمل بالموانئ النفطية واستمراره في «التجارية»
المجموعة الخليجية في جنيف: الاعتداءات الإيرانية السافرة جريمة تهدد الأمن الإقليمي

شارك عمر عبيد الحصان الشامسي، وكيل وزارة الخارجية في الاجتماع الاستثنائي للقطاعات القنصلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عُقد عبر الاتصال المرئي، تنفيذاً لتوجيهات أصحاب السمو والمعالي وزراء خارجية دول مجلس التعاون، خلال اجتماعهم الوزاري الاستثنائي في دورته الخمسين.
وأكد عمر عبيد الحصان الشامسي في كلمته أن هذا الاجتماع ينعقد في وقت تشهد فيه المنطقة تطورات إقليمية متسارعة تستدعي تفعيل أعلى مستويات التنسيق والجاهزية المشتركة بين دول مجلس التعاون، انطلاقاً من وحدة أخوية راسخة في الهدف والمصير والعمل المشترك في مواجهة مختلف التحديات.
شارك في الاجتماع إلى جانب عمر عبيد الحصان الشامسي، الذي ترأس وفد دولة الإمارات، فيصل عيسى لطفي، وكيل الوزارة المساعد للشؤون القنصلية، وعدد من مديري الإدارات المعنية في القطاع القنصلي لدى وزارة الخارجية.

عمر عبيد الشامسي
الإمارات
وزارة الخارجية
وكيل وزارة الخارجية
دول مجلس التعاون الخليجي
مجلس التعاون الخليجي
آخر الأخبار
الرئيس الأميركي دونالد ترامب
الأخبار العالمية
ترامب: إيران تقترب من نهاية المطاف
13 مارس 2026
مركبات عسكرية أوكرانية تعبر شارعاً رئيسياً مغطى بشبكة مضادة للطائرات المسيَّرة في خاركيف (أ ف ب)
الأخبار العالمية
روسيا تعلن عن «اجتماع مثمر» مع مفاوضين أميركيين
13 مارس 2026
مبنى مدمر في ضاحية بيروت الحنوبية جراء قصف إسرائيلي (أ ف ب)
الأخبار العالمية
خبراء ومحللون لـ«الاتحاد»: حظر «حزب الله» أساس استعادة سيادة الدولة اللبنانية
13 مارس 2026
نازحة تُعدّ وجبة الإفطار في خان يونس (أ ف ب)
الأخبار العالمية
مخاوف متنامية من عودة المجاعة في غزة
13 مارس 2026
تصاعد الدخان من موقع تحطم طائرة مسيرة في أربيل (رويترز)
الأخبار العالمية
العراق.. توقف العمل بالموانئ النفطية واستمراره في «التجارية»
13 مارس 2026
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©