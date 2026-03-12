الإمارات تشارك في الاجتماع الاستثنائي للقطاعات القنصلية بدول التعاون

أبوظبي (وام)

شارك عمر عبيد الحصان الشامسي، وكيل وزارة الخارجية في الاجتماع الاستثنائي للقطاعات القنصلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عُقد عبر الاتصال المرئي، تنفيذاً لتوجيهات أصحاب السمو والمعالي وزراء خارجية دول مجلس التعاون، خلال اجتماعهم الوزاري الاستثنائي في دورته الخمسين.

وأكد عمر عبيد الحصان الشامسي في كلمته أن هذا الاجتماع ينعقد في وقت تشهد فيه المنطقة تطورات إقليمية متسارعة تستدعي تفعيل أعلى مستويات التنسيق والجاهزية المشتركة بين دول مجلس التعاون، انطلاقاً من وحدة أخوية راسخة في الهدف والمصير والعمل المشترك في مواجهة مختلف التحديات.

شارك في الاجتماع إلى جانب عمر عبيد الحصان الشامسي، الذي ترأس وفد دولة الإمارات، فيصل عيسى لطفي، وكيل الوزارة المساعد للشؤون القنصلية، وعدد من مديري الإدارات المعنية في القطاع القنصلي لدى وزارة الخارجية.