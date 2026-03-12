الجمعة 13 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

رئيس الدولة ورئيس وزراء المجر يبحثان هاتفياً التطورات في المنطقة

رئيس الدولة ورئيس وزراء المجر يبحثان هاتفياً التطورات في المنطقة
13 مارس 2026 00:25

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، اليوم، خلال اتصال هاتفي مع معالي فيكتور أوربان، رئيس وزراء المجر، المستجدات في منطقة الشرق الأوسط وتداعياتها على الأمن والاستقرار فيها في ظل ما تشهده من تطورات عسكرية وأمنية خطيرة.
وشدد الجانبان، خلال الاتصال، على ضرورة التهدئة ووقف التصعيد واللجوء إلى الحوار الجاد والحلول الدبلوماسية، مؤكدين أن التصعيد العسكري في المنطقة ينطوي على تداعيات خطيرة على الأمن والسلم الإقليمي والدولي.
كما بحث الجانبان، خلال الاتصال، علاقات البلدين، وفرص تعزيزها في مختلف المجالات.

أخبار ذات صلة
خلال اتصال هاتفي.. رئيس الدولة ورئيس سوريا يؤكدان ضرورة تغليب الحوار والوسائل الدبلوماسية في معالجة قضايا المنطقة
رئيس الدولة يبحث خلال اتصال هاتفي مع رئيس الأرجنتين التطورات الإقليمية
المصدر: وام
محمد بن زايد
رئيس الدولة
فيكتور أوربان
المجر
آخر الأخبار
«الشاهين» و«مخيفة» يتصدران الترشيحات في الأمسية الـ14 على مضمار أبوظبي
الرياضة
«الشاهين» و«مخيفة» يتصدران الترشيحات في الأمسية الـ14 على مضمار أبوظبي
اليوم 11:18
وفاة شخصين جراء سقوط طائرتيْن مُسيرتين في ولاية صُحار بسلطنة عمان
الأخبار العالمية
وفاة شخصين جراء سقوط طائرتيْن مُسيرتين في ولاية صُحار بسلطنة عمان
اليوم 11:14
أسعار النفط (موضوعية)
اقتصاد
انخفاض أسعار النفط
اليوم 10:49
البحرين تعلن اعتراض وتدمير 114 صاروخاً و90 طائرة مسيرة منذ بدء العدوان الإيراني الغاشم
الأخبار العالمية
البحرين تعلن اعتراض وتدمير 114 صاروخاً و90 طائرة مسيرة منذ بدء العدوان الإيراني الغاشم
اليوم 10:38
القيادة المركزية الأميركية تعلن فقدان طائرة تزويد بالوقود غرب العراق
الأخبار العالمية
القيادة المركزية الأميركية تعلن فقدان طائرة تزويد بالوقود غرب العراق
اليوم 10:35
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©