محمد الشرقي يؤكد أهمية الفهم الصحيح لجوهر الإسلام وقيمه الإنسانية

الفجيرة (وام)

أكّد سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، أهمية الفهم الصحيح لجوهر الإسلام وقيمه الإنسانية، ودوره في بناء الوعي الأخلاقي وتعزيز إدراك الإنسان لمسؤوليته بما يرسّخ منظومة القيم التي يقوم عليها المجتمع.

جاء ذلك خلال حضور سموه، في «مجلس محمد بن حمد الشرقي» بقصر الرميلة، جلسةً بعنوان «نظرة في جوهر الإسلام ومآلات الإنسان»، قدّمها الباحث والمُفكّر الإسلامي الدكتور عدنان إبراهيم، الذي تناول قراءة فكرية وروحية لجوهر الرسالة الإسلامية، ومعنى مصير الإنسان في ضوء النصوص الشرعية والتجربة الإنسانية.

حضر الجلسة الشيخ حمد بن محمد بن حمد الشرقي، نجل سمو ولي عهد الفجيرة، والشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية، والشيخ سلطان بن صالح الشرقي، ومعالي سعيد محمد الرقباني، المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم الفجيرة.

ونوّه سمو ولي عهد الفجيرة، إلى متابعة صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الفجيرة، للمشاريع المعرفية، ودعمه المتواصل للمجالس والمبادرات التوعوية والبرامج الفكرية التي تسهم في تعزيز وعي الفرد تجاه نفسه ومجتمعه.

وتناول الدكتور عدنان إبراهيم خلال الجلسة جملةً من الأسئلة الكبرى التي شكّلت وعي المسلمين عبر التاريخ، من بينها حقيقة النجاة، وارتباط صدق النية بطريق الهداية، وعلاقة القيم الإسلامية بتحديد مآلات الإنسان في الدنيا والآخرة.