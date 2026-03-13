الجمعة 13 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

عبدالله بن زايد يبحث هاتفياً مع عدد من المسؤولين ووزراء الخارجية تداعيات الاعتداءات الصاروخية الإيرانية الغاشمة والإرهابية على الإمارات ودول شقيقة

عبدالله بن زايد
13 مارس 2026 11:30

بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، خلال اتصالات هاتفية مع عدد من المسؤولين ووزراء خارجية الدول الشقيقة والصديقة، تداعيات الاعتداءات الصاروخية الإيرانية الغاشمة والإرهابية على دولة الإمارات وعدد من دول المنطقة. وأجرى سموه مباحثات هاتفية مع فخامة الدكتورة سامية حسن رئيسة جمهورية تنزانيا المتحدة، ومعالي توبوتو ألوكالالا ولي عهد مملكة تونغا، ومعالي أنيتا أناند، وزيرة خارجية كندا، ومعالي كارلوس راميرو مارتينيز، وزير خارجية جمهورية غواتيمالا، ومعالي ماكا بوتشوريشفيلي، وزيرة خارجية جمهورية جورجيا، ومعالي شون سوبرز، وزير الخارجية وشؤون الكاريبي في جمهورية ترينيداد وتوباغو. وبحثوا خلال الاتصالات الانعكاسات الخطيرة للتطورات الراهنة على أمن المنطقة واستقرارها، فضلاً عن تأثيراتها في الاقتصاد العالمي وأمن إمدادات الطاقة. وأعربوا عن إدانتهم الشديدة لهذه الاعتداءات الصاروخية الغاشمة والإرهابية، التي تمثّل انتهاكاً واضحاً لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وتهديداً مباشراً لأمن الدول وسيادتها واستقرار المنطقة. وشددوا على حق الدول التي تعرضت لهذه الاعتداءات في اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية سيادتها وسلامة أراضيها، وصون أمن مواطنيها والمقيمين والزائرين، بما يتوافق مع أحكام القانون الدولي. وأعرب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، خلال الاتصالات الهاتفية، عن تقديره لمواقف التضامن التي أبدتها الدول الشقيقة والصديقة تجاه دولة الإمارات، مؤكداً سلامة جميع المقيمين والزائرين على أرضها. كما جرى خلال المباحثات الهاتفية بحث أهمية تعزيز التعاون الدولي وتضافر الجهود المشتركة للحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليميين وتعزيز أمن المنطقة واستقرارها، وتلبية تطلعات شعوبها في التنمية الشاملة والازدهار الاقتصادي المستدام.

أخبار ذات صلة
رئيس الدولة وملك الأردن يبحثان هاتفياً التطورات الإقليمية وتداعياتها على أمن المنطقة واستقرارها
العراق.. توقف العمل بالموانئ النفطية واستمراره في «التجارية»
المصدر: وام
الإمارات
عبدالله بن زايد
آخر الأخبار
«أبوظبي للزراعة» تعزز شراكاتها المؤسسية لدعم منظومة الأمن الغذائي
علوم الدار
«أبوظبي للزراعة» تعزز شراكاتها المؤسسية لدعم منظومة الأمن الغذائي
اليوم 15:07
الثأر والانتخابات الرئاسية يسيطران على قمة برشلونة وإشبيلية
الرياضة
الثأر والانتخابات الرئاسية يسيطران على قمة برشلونة وإشبيلية
اليوم 15:04
«جولي» بطل مهرجان 11 مارس للشطرنج بالعين
الرياضة
«جولي» بطل مهرجان 11 مارس للشطرنج بالعين
اليوم 15:00
«المطارحة» تخطف الأضواء في بطولة الشيخ منصور بن زايد الرمضانية
الرياضة
«المطارحة» تخطف الأضواء في بطولة الشيخ منصور بن زايد الرمضانية
اليوم 14:55
مؤسسة سعيد أحمد لوتاه الخيرية تسهم بـ5 ملايين درهم في حملة «حد الحياة»
علوم الدار
مؤسسة سعيد أحمد لوتاه الخيرية تسهم بـ5 ملايين درهم في حملة «حد الحياة»
اليوم 14:46
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©