النقل المتكامل (أبوظبي للتنقل) يوسِّع التشغيل التجاري لخدمة مركبات الأجرة ذاتية القيادة في جزيرة ياس

وسّع مركز النقل المتكامل (أبوظبي للتنقل)، التابع لدائرة البلديات والنقل في أبوظبي، تحت إشراف مجلس الأنظمة الذكية ذاتية الحركة، التشغيل التجاري القائم لخدمة مركبات الأجرة ذاتية القيادة في جزيرة ياس، بالتعاون مع شركة «أبولو جو» التابعة لشركة «بايدو» الصينية، والمشغّل المحلي للخدمة شركة «أوتوغو» التابعة لشركة «كي 2» كمشغل إضافي جديد في المنظومة، ضمن خطة التوسع التدريجي لخدمات التنقل ذاتي القيادة في إمارة أبوظبي، وبما يعزز تنوع المشغلين ويرفع جاهزية المنظومة التشغيلية.

وتأتي هذه الخطوة عقب استكمال المشغل مراحل الاختبار والتجارب التشغيلية بنجاح في جزيرة ياس، والانتقال إلى مرحلة التشغيل التجاري لمركبات الأجرة ذاتية القيادة من المستوى الرابع، مع التوجه إلى توسيع نطاق خدماتها لاحقاً ليشمل جزيرة الريم وجزيرة المارية وجزيرة السعديات. ويمكن طلب الخدمة عبر التطبيق الذكي AutoGo للهواتف النقالة.

وأكد مركز النقل المتكامل أن هذه التوسعة تُجسّد دوره المحوري في اعتماد حلول التنقل الذكي في إمارة أبوظبي، من خلال توفير الأطر التنظيمية والتشغيلية، وضمان الالتزام بأعلى معايير السلامة والكفاءة، بما ينسجم مع رؤية الإمارة في بناء منظومة نقل ذكية، متكاملة ومستدامة.

وقال حمد عادل العفيفي، المدير التنفيذي لقطاع أنظمة النقل الذكية في مركز النقل المتكامل: «يمثل انضمام مشغّل جديد للتشغيل التجاري لمركبات الأجرة ذاتية القيادة في المنطقة خطوة محورية ضمن جهود المركز لتنظيم وتطوير منظومة التنقل الذكي والمستدام في إمارة أبوظبي، ويؤكد هذا الانضمام مكانة الإمارة كوجهة رائدة وجاذبة للتقنيات المتقدمة، إلى جانب جاهزية الأطر التنظيمية والتشغيلية الداعمة للتشغيل التجاري للمركبات ذاتية القيادة من المستوى الرابع، وفق أعلى معايير السلامة والكفاءة».

وقال وليد البلوشي، نائب رئيس الاستراتيجية في شركة «كي 2»: «يعكس بدء العمليات التجارية تركيزنا على آلية التنفيذ وتحقيق أثر مستدام على المدى الطويل. وتوفير الرحلات المجانية في هذه المرحلة يمكّن الجمهور من اختبار التنقل الذاتي كخيار عملي للحياة اليومية، ويضع حجر الأساس لمرحلة التوسع والتشغيل التجاري المنظم».

يُذكر أن هذا التوسع النوعي في خدمات التنقل ذاتي القيادة يؤكد التزام مركز النقل المتكامل بمواصلة تطوير منظومة نقل مستقبلية قائمة على الابتكار والتكامل والاستدامة، وبناء شراكات استراتيجية مع كبرى الشركات العالمية، ما يسهم في تسريع تبنّي التقنيات الذكية وتحقيق تجربة تنقل أكثر أمانًا وكفاءة.