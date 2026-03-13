الجمعة 13 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

رئيس الدولة وملك الأردن يبحثان هاتفياً التطورات الإقليمية وتداعياتها على أمن المنطقة واستقرارها

رئيس الدولة وملك الأردن يبحثان هاتفياً التطورات الإقليمية وتداعياتها على أمن المنطقة واستقرارها
13 مارس 2026 14:23

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" مع أخيه صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة اليوم - خلال اتصال هاتفي - التطورات الإقليمية إثر التصعيد العسكري وما ينطوي عليه من تداعيات خطيرة تهدد أمن المنطقة واستقرارها.

وأدان جلالته خلال الاتصال الاعتداء الإرهابي الذي استهدف قنصلية دولة الإمارات في كردستان العراق..مؤكداً أنه يشكل انتهاكاً خطيراً للأعراف والمواثيق الدولية التي تكفل الحماية الكاملة للبعثات الدبلوماسية ومقارها.

من جانبه عبر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن شكره لأخيه جلالة الملك عبد الله الثاني لما عبر عنه من دعم لدولة الإمارات وتضامن معها.

وشدد الجانبان على ضرورة العمل على الوقف الفوري للأعمال العسكرية وتغليب الحوار الجاد والحلول الدبلوماسية لمعالجة مختلف القضايا العالقة في المنطقة تفادياً لمزيد من التوترات والأزمات فيها وبما يحفظ الأمن والاستقرار الإقليميين.

المصدر: وام
الأردن
الإمارات
محمد بن زايد
