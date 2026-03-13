«أبوظبي للزراعة» تعزز شراكاتها المؤسسية لدعم منظومة الأمن الغذائي

أعلنت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية نتائج استطلاع الشركاء الاستراتيجيين لعام 2025، والذي شمل 43 جهة حكومية وشبه حكومية وخاصة، إضافة إلى مؤسسات أكاديمية ومنظمات إقليمية ودولية.

وأظهرت النتائج ارتفاع التقييم العام للهيئة إلى 90 %، وهو من أعلى المعدلات خلال السنوات الأخيرة، بما يعكس قوة الشراكات المؤسسية وفاعلية التعاون لدعم منظومة الأمن الغذائي والاستدامة الزراعية في الإمارة.

وسجل برنامج الخدمة الوطنية البديلة أعلى نسبة بلغت 94 %، تلتها محاور جودة التواصل والتفاعل والتحسين المستمر بنسبة 91 %، ثم جودة الخدمات والدعم الفني بنسبة 90 %، فيما حققت محاور الشراكة والتكامل 89 %. أما التعاون في مجال الاستثمار فبلغ 83 %، ما يشير إلى فرص إضافية للتطوير في هذا المجال.

وأكد غالبية الشركاء الذين يتجاوز عددهم 100 جهة ثقتهم في الهيئة وقدرتها على تنفيذ الاتفاقيات وتوفير الدعم الفني وتطوير السياسات وتسهيل تبادل البيانات.

وأكد المهندس زايد سالم الكثيري، المدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية والسياسات بالإنابة، أن نتائج الاستطلاع تعكس قوة الشراكات المؤسسية التي تبرمها الهيئة، ودورها في تعزيز منظومة الأمن الغذائي والاستدامة الزراعية في إمارة أبوظبي.

وقال إن تحقيق نسبة بلغت 90% يعكس نجاح الهيئة في بناء شراكات قائمة على الثقة وجودة الخدمات، مشيراً إلى أن هذه النتائج تشكل حافزاً لمواصلة تطوير التعاون وتوسيع قنوات التواصل ودعم الابتكار، بما يرسخ مكانة أبوظبي مركزا عالميا للأمن الغذائي والاستدامة.

وأوضح الكثيري أن الهيئة ستواصل تنفيذ الاستطلاع سنوياً لتطوير جودة الخدمات وتعزيز آليات التعاون وفرص التحسين، وستعمل على دعم برامج التدريب، وتطوير تبادل البيانات، وتوسيع المبادرات المشتركة، بما يرفع كفاءة الشراكات الاستراتيجية.

وشاركت في الاستطلاع نخبة من الجهات الحكومية المحلية والاتحادية والمؤسسات الأكاديمية والشركات الوطنية والعالمية الرائدة في مجال الزراعة والغذاء، وذلك بهدف تقييم مستوى الرضا عن جودة الشراكات، وفاعلية التعاون، ومستوى التواصل والدعم الفني.

وشهد عام 2025 نشاطاً موسعاً في مجال الشراكات، حيث وقعت الهيئة 37 اتفاقية ومذكرة تفاهم جديدة، ليصل إجمالي الاتفاقيات المفعّلة إلى 99 اتفاقية مع جهات محلية واتحادية ودولية.

شملت الاتفاقيات مجالات تبادل البيانات، وتطوير السياسات والتشريعات، والابتكار الزراعي، وبرامج التدريب، إضافة إلى اتفاقيات مع منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) ومعهد التكنولوجيا الآسيوي في تايلند.

استهدفت الاتفاقيات دعم منظومة الأمن الغذائي، وتعزيز الاستدامة الزراعية، ورفع جاهزية القطاع، إلى جانب توسيع التعاون الدولي بما يعزز مكانة الإمارة.

ومن أبرز هذه الشراكات التعاون مع (الفاو) بشأن خطة الاستدامة الزراعية ومعهد التكنولوجيا الآسيوي في تايلاند في مجالات الاستزراع السمكي وتبادل الخبرات.

وتضمنت الاتفاقيات بنوداً محورية تتعلق بتبادل البيانات وتطوير السياسات والتشريعات، وتعزيز الابتكار الزراعي، ورفع كفاءة الخدمات الفنية والتدريب والبحث العلمي، بما يدعم الأمن الغذائي والاستدامة الزراعية في أبوظبي.

تجدر الإشارة إلى أن الهيئة تنظم سنوياً ملتقى الشركاء ضمن فعاليات الأسبوع العالمي للغذاء، والذي يعد منصة رئيسية لتعزيز التواصل واستعراض المبادرات المشتركة وبحث فرص الاستثمار في مجالات الأمن الغذائي والاستدامة الزراعية.