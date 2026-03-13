الجمعة 13 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

إقامة دبي توزع 135 ألف وجبة إفطار على العمال ضمن مبادرة «حافلة الخير»


13 مارس 2026 15:38

تواصل الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي تنفيذ مبادرة «حافلة الخير» الإنسانية خلال شهر رمضان المبارك، بالتعاون مع جمعية بيت الخير وجمعية دبي الخيرية، في إطار حرصها على تعزيز قيم التكافل الاجتماعي وترسيخ مبادئ المسؤولية المجتمعية.

تأتي المبادرة تقديراً لجهود فئة العمال ودورهم الحيوي في دعم مسيرة التنمية في إمارة دبي وتعمل في إطارها فرق من موظفي ومتطوعي «إقامة دبي» على توزيع وجبات الإفطار في عدد من المناطق العمالية في الإمارة، من بينها جبل علي، القوز، مجمع دبي للاستثمار (DIP)، ومحيصنة، في أجواء إنسانية تعكس روح العطاء والتراحم التي يتميز بها المجتمع الإماراتي خلال الشهر الفضيل.

وتمكنت المبادرة حتى الآن من توزيع 135 ألف وجبة إفطار على العمال في مختلف المواقع، ضمن جهود مستمرة للوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من القوى العاملة، بما يسهم في إدخال السعادة إلى نفوسهم وتعزيز قيم التضامن والتكافل المجتمعي.

وأكد اللواء عبيد مهير بن سرور، نائب مدير عام الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب - دبي، رئيس اللجنة الدائمة لشؤون العمال، أن مبادرة «حافلة الخير» تأتي في إطار التزام إقامة دبي بدعم القوى العاملة وتقدير دورها المحوري في مختلف القطاعات، مشيراً إلى أن شهر رمضان المبارك يمثل مناسبة لتعزيز قيم العطاء والتراحم بين أفراد المجتمع.

وبهذه المناسبة، عبر عابدين طاهر العوضي، مدير عام «بيت الخير»، عن اعتزازه بالشراكة مع الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب في دبي مؤكداً أن هذه الشراكة رسمت هذه اللوحة الإنسانية الفريدة للعطاء بلا مقابل، وجسدت قيم الإمارات العريقة في إكرام الضيف وإسعاد الزائر والمقيم.

من جانبه، قال أحمد السويدي، المدير التنفيذي لجمعية دبي الخيرية: «إن تضافر جهودنا مع الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي تأتي تجسيداً لرؤية القيادة الرشيدة في ترسيخ قيم العطاء نهجاً مؤسسياً مستداماً».

المصدر: وام
إقامة دبي
دبي
