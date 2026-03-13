سهيل المزروعي يطّلع على منظومة الاستجابة للطوارئ في منطقة الفجيرة للصناعة البترولية ويؤكد استقرار إمدادات الطاقة في الإمارات

قام معالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، بزيارة ميدانية إلى منطقة الفجيرة للصناعة البترولية «فوز» للاطلاع على إجراءات الاستجابة والتعامل مع حادث الحريق الذي وقع مؤخراً في إحدى منشآت المنطقة، ومتابعة جهود فرق الطوارئ والجهات المعنية في احتواء الحادث وضمان سلامة المنشآت الحيوية واستمرارية العمليات التشغيلية.

واطّلع معاليه خلال الجولة على آليات الاستجابة السريعة التي جرى تنفيذها لاحتواء الحريق، والخطط التشغيلية المعتمدة لإدارة الطوارئ في المنشآت النفطية، إضافة إلى مستوى التنسيق بين الجهات المختصة وفرق الطوارئ في المنطقة، بما يضمن التعامل الفوري مع مثل هذه الحوادث وفق أعلى معايير السلامة المعتمدة عالمياً.

واستمع معاليه إلى شرحٍ حول منظومة السلامة الصناعية وإجراءات الوقاية وإدارة المخاطر المعتمدة في المنطقة، والدور الذي تقوم به فرق الطوارئ والجهات المختصة في تعزيز الجاهزية والاستجابة للحوادث، بما يحافظ على سلامة العاملين والمنشآت ويضمن استمرارية العمليات التشغيلية.

وأكد معالي وزير الطاقة والبنية التحتية أن إمدادات الطاقة في دولة الإمارات مستقرة وتسير بشكل منتظم، مشيراً إلى أن منظومة الطاقة وسلاسل الإمداد الوطنية تعمل بكفاءة عالية وتتمتع بدرجة كبيرة من الجاهزية والمرونة، بما يضمن استمرار تزويد الأسواق المحلية باحتياجاتها من دون أي انقطاع.

وأوضح معاليه أن الجهات المختصة تتابع الأوضاع بشكل مستمر ضمن منظومة وطنية متكاملة لإدارة الطوارئ واستمرارية الأعمال، بما يضمن الحفاظ على استقرار الأسواق واستدامة الخدمات الحيوية في مختلف الظروف.

وأثنى معالي سهيل بن محمد المزروعي على الجهود التي بذلتها فرق الطوارئ والجهات المعنية في احتواء الحادث والتعامل معه بكفاءة وسرعة عالية، مؤكداً أن مستوى التنسيق والتكامل بين مختلف الجهات يعكس جاهزية دولة الإمارات وقدرتها على إدارة الحالات الطارئة وفق أفضل الممارسات والمعايير العالمية.

شملت الزيارة جولة في مركز الاستجابة للطوارئ وعدد من مرافق المنطقة الصناعية واطّلع معاليه على التجهيزات والإجراءات المعتمدة لتعزيز الوقاية والاستجابة السريعة، بما يعكس مستوى الجاهزية المتقدمة لمنظومة السلامة والطوارئ في قطاع الطاقة بالدولة.