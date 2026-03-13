الجمعة 13 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
طقس الإمارات المتوقع غداً

طقس الإمارات المتوقع غداً
13 مارس 2026 17:31

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً أحياناً، ورطباً ليلاً وصباح الأحد على بعض المناطق الساحلية والداخلية مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة.

وذكر المركز في، بيانه اليومي أن الرياح ستكون شمالية شرقية إلى شمالية غربية / 10 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س، ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً ويحدث المد الأول عند الساعة 08:22 والجزرالأول عند الساعة 17:10.

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً ويحدث المد الأول عند الساعة 20:02 والمد الثاني عند الساعة 06:53 والجزر الأول عند الساعة 12:37 والجزر الثاني عند الساعة 02:05.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غداً:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 32 20 85 30

دبي 30 22 90 30

الشارقة 31 20 90 20

عجمان 29 21 85 35

أم القيوين 28 20 90 25

رأس الخيمة 31 20 90 25

الفجيرة 30 23 80 30

العـين 33 21 65 20

ليوا 32 20 80 40

الرويس 27 20 80 30

السلع 26 21 85 40

دلـمـا 26 22 80 45

طنب الكبرى / الصغرى 25 21 90 45

أبو موسى 26 21 90 50

المصدر: وام
الطقس
طقس الإمارات
