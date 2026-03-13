غرفة تجارة دبي تناقش تنويع مصادر التوريد وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد

بحثت غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، سبل تعزيز مرونة وتنافسية قطاع تجارة الخضار والفواكه، وضمان تدفق حركة الاستيراد من أسواق متنوعة بالاعتماد على مسارات شحن جديدة، وذلك خلال اجتماع عقدته مع مجموعة عمل تجار الخضار والفواكه العاملة تحت مظلة الغرفة.





وناقشت الغرفة في اجتماع عقدته بحضور محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي أبرز متطلبات الشركات العاملة في تجارة الخضار والفواكه واستعرضت حلولاً ومقترحات عملية لتنويع مصادر التوريد وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد، بما يدعم استقرار الأسواق المحلية، ويرفع كفاءة العمليات التجارية، ويواكب نمو الطلب في الإمارة.

وأشار ممثلو مجموعة عمل تجار الخضار والفواكه إلى أن جاهزية ومرونة منظومة الأعمال في دبي تشكل ركيزة أساسية في دعم قدرة القطاع الخاص على التكيف مع المتغيرات كافة مؤكدين مرونة القطاع بإيجاد حلول بديلة لتحديات سلاسل الإمداد لضمان توفير السلع الأساسية.





وأشادوا بالشراكة الوثيقة بين القطاعين العام والخاص والجهود الحكومية المبذولة لدعم مجتمع الأعمال في المراحل والظروف كافة.

وقال محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي إنه انطلاقاً من التزامنا التام بضمان تطور آليات ممارسات الأعمال في القطاعات كافة بأعلى مستويات المرونة والكفاءة بما يواكب كافة الظروف وتلبية متطلبات كل مرحلة بفعالية، نحرص على تكثيف التفاعل مع مجموعات ومجالس الأعمال لمتابعة المستجدات والتحديات والتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية بما يسهم في تطوير حلول عملية تضمن تنافسية الأسواق وتعزيز دور دبي في حركة التجارة العالمية.





يأتي هذه الاجتماع في إطار اللقاءات الموسعة التي تجريها الغرفة مع مجموعات ومجالس الأعمال في الوقت الراهن لمتابعة واقع منظومة الأعمال واستشراف آفاق المرحلة المقبلة، وتعزيز الآليات الفعالة لدعم استعدادات القطاعات كافة لمواكبة المتغيرات العالمية.