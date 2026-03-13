الجمعة 13 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

غرفة تجارة دبي تناقش تنويع مصادر التوريد وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد

غرفة تجارة دبي تناقش تنويع مصادر التوريد وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد
13 مارس 2026 17:52

بحثت غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، سبل تعزيز مرونة وتنافسية قطاع تجارة الخضار والفواكه، وضمان تدفق حركة الاستيراد من أسواق متنوعة بالاعتماد على مسارات شحن جديدة، وذلك خلال اجتماع عقدته مع مجموعة عمل تجار الخضار والفواكه العاملة تحت مظلة الغرفة.

وناقشت الغرفة في اجتماع عقدته بحضور محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي أبرز متطلبات الشركات العاملة في تجارة الخضار والفواكه واستعرضت حلولاً ومقترحات عملية لتنويع مصادر التوريد وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد، بما يدعم استقرار الأسواق المحلية، ويرفع كفاءة العمليات التجارية، ويواكب نمو الطلب في الإمارة.

وأشار ممثلو مجموعة عمل تجار الخضار والفواكه إلى أن جاهزية ومرونة منظومة الأعمال في دبي تشكل ركيزة أساسية في دعم قدرة القطاع الخاص على التكيف مع المتغيرات كافة مؤكدين مرونة القطاع بإيجاد حلول بديلة لتحديات سلاسل الإمداد لضمان توفير السلع الأساسية.

أخبار ذات صلة
«دبي للشركات العائلية» ينظّم برنامجاً تدريبياً في كلية بوكوني الإيطالية
46.9 % حصة آسيا من الشركات متعددة الجنسيات التي استقطبتها غرفة دبي العالمية خلال 2025

وأشادوا بالشراكة الوثيقة بين القطاعين العام والخاص والجهود الحكومية المبذولة لدعم مجتمع الأعمال في المراحل والظروف كافة.

وقال محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي إنه انطلاقاً من التزامنا التام بضمان تطور آليات ممارسات الأعمال في القطاعات كافة بأعلى مستويات المرونة والكفاءة بما يواكب كافة الظروف وتلبية متطلبات كل مرحلة بفعالية، نحرص على تكثيف التفاعل مع مجموعات ومجالس الأعمال لمتابعة المستجدات والتحديات والتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية بما يسهم في تطوير حلول عملية تضمن تنافسية الأسواق وتعزيز دور دبي في حركة التجارة العالمية.

يأتي هذه الاجتماع في إطار اللقاءات الموسعة التي تجريها الغرفة مع مجموعات ومجالس الأعمال في الوقت الراهن لمتابعة واقع منظومة الأعمال واستشراف آفاق المرحلة المقبلة، وتعزيز الآليات الفعالة لدعم استعدادات القطاعات كافة لمواكبة المتغيرات العالمية.

 

المصدر: وام
غرفة تجارة دبي العالمية
غرف دبي
آخر الأخبار
الدفاعات الجوية الإماراتية تتعامل مع اعتداءات صاروخية وطائرات مسيرة قادمة من إيران
علوم الدار
الدفاعات الجوية الإماراتية تتعامل مع اعتداءات صاروخية وطائرات مسيرة قادمة من إيران
اليوم 18:05
ركلات الجزاء في دورينا.. «السيد» و«نومونفي» الأكثر ارتكاباً وخورفكان يتفوق سلباً وإيجاباً
الرياضة
ركلات الجزاء في دورينا.. «السيد» و«نومونفي» الأكثر ارتكاباً وخورفكان يتفوق سلباً وإيجاباً
اليوم 18:00
ذياب بن محمد بن زايد يعتمد استراتيجيتين لريادة الأعمال وجذب الاستثمار في قرى الإمارات
علوم الدار
ذياب بن محمد بن زايد يعتمد استراتيجيتين لريادة الأعمال وجذب الاستثمار في قرى الإمارات
اليوم 17:58
غرفة تجارة دبي تناقش تنويع مصادر التوريد وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد
علوم الدار
غرفة تجارة دبي تناقش تنويع مصادر التوريد وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد
اليوم 17:52
طقس الإمارات المتوقع غداً
علوم الدار
طقس الإمارات المتوقع غداً
اليوم 17:31
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©