الجمعة 13 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
علوم الدار

الدفاعات الجوية الإماراتية تتعامل مع اعتداءات صاروخية وطائرات مسيرة قادمة من إيران

13 مارس 2026 18:05

أعلنت وزارة الدفاع أن الدفاعات الجوية الإماراتية تتعامل حالياً مع اعتداءات صاروخية وطائرات مسيرة قادمة من إيران وتؤكد وزارة الدفاع أن الأصوات المسموعة في مناطق متفرقة من الدولة هي نتيجة اعتراض كل من منظومات الدفاع الجوي للصواريخ البالستية، والمقاتلات للطائرات المسيرة والجوالة.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
علوم الدار
اليوم 18:05
