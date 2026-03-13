الإمارات تؤكد استقرارها واستمرار دعمها الإنساني للشركاء الدوليين والأمم المتحدة في ظل العدوان الإيراني الغادر عليها

13 مارس 2026 20:26

عقد جمال المشرخ، المندوب الدائم للإمارات العربية المتحدة لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، عددا من الاجتماعات رفيعة المستوى مع كبار المسؤولين في وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية لإطلاعهم على التصعيد الأخير في منطقة الخليج العربي والعدوان الإيراني الغادر الذي استهدف دولة الإمارات، مؤكداً لهم استقرار الدولة واستمرارية عملياتها الإنسانية وأنشطتها الاقتصادية.

وقدم المشرخ، خلال اللقاءات الثنائية التي عقدها مع كل من المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين  برهم صالح، ورئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر ميرجانا سبوليارك إيجر، والمدير العام لمنظمة التجارة العالمية نغوزي أوكونجو إويالا، ونائب الأمين العام لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية بيدرو مانويل مورينو، والمدير العام لمنظمة العمل الدولية جيلبرت ف. هونغبو، والممثلة السامية لشؤون نزع السلاح إيزومي ناكاميتسو، ورئيسة مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية المؤقتة في جنيف جمّا كونيل، إحاطة شاملة حول الوضع في المنطقة وأكد التزام دولة الإمارات الثابت بضمان الاستقرار الإقليمي، والتعاون الإنساني، واستمرار العمليات الاقتصادية والإنسانية دون انقطاع.

وأكد المشرخ أن دولة الإمارات دعت باستمرار إلى خفض التصعيد وحل النزاعات بالطرق الدبلوماسية، مشدداً على التهديد المتزايد الذي تشكله قدرات إيران الصاروخية وطائراتها المسيّرة، كما أكد أن الهجمات ضد دولة الإمارات تحمل تداعيات دولية واسعة نظراً لدور الدولة كمركز عالمي للتجارة والخدمات اللوجستية والعمليات الإنسانية.

وخلال هذه اللقاءات، بعث المشرخ رسالة طمأنة للشركاء من الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بأن دولة الإمارات تواصل عملها بشكل كامل، وملتزمة بدعم الجهود الإنسانية والتنموية.

أخبار ذات صلة
عبدالله آل حامد: إعلامنا الوطني كتيبة من المرابطين لحماية الجبهة الداخلية في مواجهة التحديات
"الطيران المدني": مطارات الدولة خدمت أكثر من 1.4 مليون مسافر من 1 إلى 12 مارس

وأشار إلى أن دولة الإمارات لا تزال تعمل كمركز رئيسي للخدمات اللوجستية الإنسانية، حيث تستضيف إمارة دبي أحد أكبر مراكز تنسيق وتسليم إمدادات المساعدات الإنسانية على مستوى العالم.

وجدد المشرخ تأكيده بأن دولة الإمارات مستمرة في تسهيل جميع التصاريح اللازمة للرحلات الإنسانية الطارئة، كما سلط الضوء على الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة لضمان استمرار النشاط الاقتصادي، والأمن الغذائي، وتدفقات التجارة العالمية على الرغم من التحديات الإقليمية الحالية.

من جانبهم، أعرب كبار المسؤولين في الأمم المتحدة والمنظمات الدولية عن تقديرهم للدور المحوري لدولة الإمارات كشريك إنساني ومركز لوجستي، مشيرين إلى أن الإحاطات الشاملة قد وفرت فهماً واضحاً للتطورات على الأرض وعززت الثقة في استمرار العمليات الإنسانية والأنشطة الاقتصادية.

المصدر: وام
آخر الأخبار
سلوت: «العطلة الشتوية» سر تراجع نتائج الفرق الإنجليزية أوروبياً
الرياضة
سلوت: «العطلة الشتوية» سر تراجع نتائج الفرق الإنجليزية أوروبياً
اليوم 21:38
كاريك يتجاهل انتقادات سكولز قبل قمة الحسم الأوروبي
الرياضة
كاريك يتجاهل انتقادات سكولز قبل قمة الحسم الأوروبي
اليوم 21:35
جوارديولا يحذّر: الخسارة أمام وستهام تنهي آمال اللقب
الرياضة
جوارديولا يحذّر: الخسارة أمام وستهام تنهي آمال اللقب
اليوم 21:33
قائد عام شرطة أبوظبي يطلع على مستوى الجاهزية في مركز الدفاع المدني بمدينة شخبوط
علوم الدار
قائد عام شرطة أبوظبي يطلع على مستوى الجاهزية في مركز الدفاع المدني بمدينة شخبوط
اليوم 21:24
«الإمارات للفروسية» يستضيف 8 منافسات لقفز الحواجز
الرياضة
«الإمارات للفروسية» يستضيف 8 منافسات لقفز الحواجز
اليوم 21:22
