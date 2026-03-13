"الطيران المدني": مطارات الدولة خدمت أكثر من 1.4 مليون مسافر من 1 إلى 12 مارس

أكدت الهيئة العامة للطيران المدني أن حركة الطيران في دولة الإمارات تشهد عودة تدريجية إلى معدلاتها التشغيلية الطبيعية، وذلك بعد نجاح الدولة في التعامل باحترافية مع الظروف والتطورات الاستثنائية التي شهدتها المنطقة خلال الفترة الماضية، من خلال إجراءات تشغيلية وتنظيمية مدروسة حافظت على سلامة المسافرين واستمرارية حركة الطيران.

وقال معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني، إن دولة الإمارات بفضل توجيهات القيادة الرشيدة تعاملت مع هذه المرحلة وفق نهج مسؤول يضع سلامة الإنسان في مقدمة الأولويات، مع الحفاظ على استمرارية قطاع الطيران بما يلبي احتياجات المسافرين.

وأضاف معاليه "سلامة المسافرين والطيارين وأطقم الطائرات وجميع العاملين في قطاع الطيران تبقى الأولوية المطلقة في جميع القرارات المتعلقة بالمجال الجوي. ورغم الظروف الاستثنائية التي شهدتها المنطقة خلال الأيام الماضية، حرصت دولة الإمارات على إدارة الحركة الجوية بشكل متوازن من خلال تشغيل رحلات محدودة عبر مسارات طوارئ معتمدة، بما يضمن استمرارية السفر وفق أعلى معايير السلامة".

وأشار معاليه إلى أن المؤشرات التشغيلية تعكس نجاح هذه الجهود، حيث تمت خدمة أكثر من 1.4 مليون مسافر عبر مطارات الدولة خلال الفترة من 1 إلى 12 مارس 2026، مما يعكس قدرة منظومة الطيران في الدولة على التعامل بكفاءة مع مختلف الظروف والحفاظ على انسيابية حركة السفر، مؤكداً معاليه أن قطاع الطيران في دولة الإمارات يسير بثبات نحو استعادة معدلات التشغيل الطبيعية، في ظل التنسيق المستمر مع شركاء القطاع والشركاء من دول الجوار، إضافة إلى الشركاء الإقليميين والدوليين لضمان استمرارية الحركة الجوية بكفاءة وأمان.

من جانبه، أكد سيف محمد السويدي، مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني، أن منظومة النقل الجوي في دولة الإمارات تواصل العمل بكفاءة عالية لضمان استمرارية السفر وخدمة المسافرين، في إطار خطة تشغيلية منظمة تراعي المعطيات التشغيلية ومتطلبات السلامة والأمن.

وأوضح أن أجواء دولة الإمارات سجلت 7,839 حركة جوية خلال الفترة من 1 إلى 12 مارس الجاري، وهو ما يعكس نجاح الجهود المبذولة لإعادة تشغيل الحركة الجوية بشكل تدريجي ومنظم، كما أن الناقلات الوطنية بدأت في استعادة جزء كبير من عملياتها التشغيلية، حيث تشير المؤشرات إلى أن إجمالي العمليات التشغيلية للناقلات الوطنية لدولة الإمارات بلغ نحو 44.6% من مستويات التشغيل الإجمالية التي كانت قائمة قبل التوترات الراهنة، وهو ما يعكس قدرة شركات الطيران الإماراتية على استعادة معدلات التشغيل الطبيعية للرحلات تدريجياً.

وأكدت الهيئة العامة للطيران المدني تقديرها لتعاون المسافرين والتزامهم بالتعليمات والإرشادات الصادرة عن الجهات المختصة، الأمر الذي ساهم في تعزيز انسيابية الحركة داخل المطارات خلال هذه المرحلة.

كما دعت الهيئة المسافرين إلى متابعة آخر التحديثات الصادرة عن شركات الطيران، والتحقق من حالة الرحلات ومواعيدها قبل التوجه إلى المطارات، بما يساعد على تسهيل إجراءات السفر وتجنب أي فترات انتظار غير ضرورية.