10 آلاف وجبة إفطار للصائمين في «السوق الصيني» بدبي

دبي (الاتحاد)

نظمت غرفة التجارة الدولية الصينية، بالتعاون القيادة العامة لشرطة دبي، مُمثلةً بمجلس الروح الإيجابية ومركز شرطة الراشدية، مبادرة إفطار صائم في السوق الصيني بدبي، جرى خلالها توزيع 10 آلاف وجبة إفطار على الصائمين على مدار 4 أيام، وذلك في إطار جهودها المتواصلة لتعزيز قيم التكافل والتراحم وترسيخ المسؤولية المجتمعية خلال شهر رمضان المبارك.

وشهدت المبادرة أجواء رمضانية مفعمة بروح العطاء والتآخي، وذلك بحضور السيدة فاطمة بوحجير رئيس مجلس الروح الإيجابية في شرطة دبي، والسيد جين غوه تشونغ، والسيدة لي يونغ مي، ممثلي غرفة التجارة الدولية الصينية، وكبار المستثمرين من أبناء الجالية الصينية، وضباط شرطة دبي، وأعضاء من مجلس الروح الإيجابية ممثلاً بالملازم أول محمد المهيري والعريف عريف أول أحمد سالم، إلى جانب مشاركة 30 متطوعاً ومتطوعة من أبناء الجالية الصينية في توزيع الوجبات على الصائمين.

وأكدت فاطمة بوحجير أن هذه المبادرة تُجسد روح التلاحم والتكافل بين مختلف فئات المجتمع، وتعكس القيم الإنسانية النبيلة التي يجسدها شهر رمضان المبارك، مشيرةً إلى أن مثل هذه المبادرة تسهم في تعزيز روح التضامن المجتمعي وإدخال البهجة إلى نفوس الصائمين ومشاركتهم الأجواء الرمضانية.

وأضافت: أن المبادرة تأتي في إطار حرص شرطة دبي الدائم على تنفيذ المبادرات والبرامج المجتمعية التي تُرسخ قيم العطاء والعمل الإنساني، وتعزز الشراكة المجتمعية مع مختلف الجهات والجاليات، بما يسهم في دعم المبادرات الخيرية والإنسانية في المجتمع.

من جانبه، أكد جين غوه تشونغ، ممثل غرفة التجارة الدولية الصينية، أن المشاركة في هذه المبادرة الإنسانية تأتي انطلاقاً من حرص الغرفة على تعزيز مسؤوليتها المجتمعية، ودعم المبادرات الخيرية التي تسهم في خدمة المجتمع.