10 ملايين درهم من مؤسسة مالية رائدة في أبوظبي لحملة «وقف أم الإمارات للأيتام»

أبوظبي (الاتحاد)

قدّمت إحدى المؤسسات المالية الرائدة في أبوظبي مساهمة بقيمة 10 ملايين درهم دعماً لحملة «وقف أم الإمارات للأيتام»، التي أطلقتها هيئة الأوقاف وإدارة أموال القُصَّر «أوقاف أبوظبي»، بهدف توفير مصدر تمويل وقفي مستدام لرعاية الأيتام. يأتي ذلك في إطار التزام مؤسسات القطاعين العام والخاص بدعم المبادرات الوطنية ذات الأثر الاجتماعي المستدام، وتجسِّد هذه المساهمة حرص مختلف مكوِّنات المجتمع الإماراتي على الإسهام الفاعل في المبادرات التي تعزّز التماسك الأسري والتكافل الاجتماعي.

كما تسهم هذه الخطوة في تعزيز أهداف حملة «وقف أم الإمارات للأيتام»، التي تسعى إلى تحويل المساهمات المجتمعية إلى عوائد وقفية طويلة الأجل.

وأكد فهد عبدالقادر القاسم، المدير العام لهيئة الأوقاف وإدارة أموال القُصَّر، أن هذه المساهمة تعبّر عن روح الشراكة الوطنية في دعم العمل الوقفي.