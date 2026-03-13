السبت 14 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
עדד אליום
عدد اليوم
علوم الدار

«إينوك» تقدّم 13.500 وجبة إفطار في خيمة الجداف

14 مارس 2026 02:08

دبي (الاتحاد)

تقدّم مجموعة إينوك، الشركة العالمية الرائدة والمتكاملة في مجال الطاقة، 450 وجبة إفطار يومياً خلال شهر رمضان المبارك، مؤكدة التزامها المستمر بقيم المجتمع التي تحث على البذل والعطاء خلال هذا الشهر الفضيل. وتهدف هذه المبادرة، التي تُقام بالتعاون مع جمعية بيت الخير، إلى تقديم 13500 وجبة إفطار في خيمة إينوك المجتمعية طيلة شهر رمضان.
وتقع خيمة إينوك المجتمعية في منطقة الجداف بالقرب من جامع سلطان راشد بن قبا، حيث توفّر مكاناً مهيأً لأفراد المجتمع لتناول وجبة الإفطار، بما يعزّز روح الكرم والتآلف خلال شهر رمضان المبارك.
ويشارك في دعم هذه المبادرة يومياً ما بين 20 و30 متطوعاً من موظفي إينوك إلى جانب ممثلين عن جمعية بيت الخير، حيث يسهمون في تنظيم خيمة الإفطار واستقبال الضيوف. كما تتاح لموظفي إينوك فرصة التطوع برفقة أفراد عائلاتهم، بما يشجع على العطاء المشترك ويعزّز الروابط الأسرية خلال الشهر الفضيل.
وتأتي هذه المبادرة ضمن جهود إينوك الأوسع للتواصل المجتمعي خلال شهر رمضان، كما تنسجم مع «عام الأسرة» في دولة الإمارات، مسلطةً الضوء على أهمية التعاطف والمسؤولية المجتمعية وتعزيز الروابط بين أفراد المجتمع.

للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©