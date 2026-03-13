«إينوك» تقدّم 13.500 وجبة إفطار في خيمة الجداف

دبي (الاتحاد)

تقدّم مجموعة إينوك، الشركة العالمية الرائدة والمتكاملة في مجال الطاقة، 450 وجبة إفطار يومياً خلال شهر رمضان المبارك، مؤكدة التزامها المستمر بقيم المجتمع التي تحث على البذل والعطاء خلال هذا الشهر الفضيل. وتهدف هذه المبادرة، التي تُقام بالتعاون مع جمعية بيت الخير، إلى تقديم 13500 وجبة إفطار في خيمة إينوك المجتمعية طيلة شهر رمضان.

وتقع خيمة إينوك المجتمعية في منطقة الجداف بالقرب من جامع سلطان راشد بن قبا، حيث توفّر مكاناً مهيأً لأفراد المجتمع لتناول وجبة الإفطار، بما يعزّز روح الكرم والتآلف خلال شهر رمضان المبارك.

ويشارك في دعم هذه المبادرة يومياً ما بين 20 و30 متطوعاً من موظفي إينوك إلى جانب ممثلين عن جمعية بيت الخير، حيث يسهمون في تنظيم خيمة الإفطار واستقبال الضيوف. كما تتاح لموظفي إينوك فرصة التطوع برفقة أفراد عائلاتهم، بما يشجع على العطاء المشترك ويعزّز الروابط الأسرية خلال الشهر الفضيل.

وتأتي هذه المبادرة ضمن جهود إينوك الأوسع للتواصل المجتمعي خلال شهر رمضان، كما تنسجم مع «عام الأسرة» في دولة الإمارات، مسلطةً الضوء على أهمية التعاطف والمسؤولية المجتمعية وتعزيز الروابط بين أفراد المجتمع.