«جامعة دبي» تنظم السحور الخيري التاسع لدعم الطلبة المتعسرين

دبي (الاتحاد)

نظمت جامعة دبي، ممثلة في مكتب علاقات الخريجين، السحور الخيري التاسع بالتعاون مع جمعية بيت الخير، بحضور أكثر من 120 من القيادات الأكاديمية والإدارية والرعاة والداعمين والخريجين وشركاء الجامعة، وذلك بهدف دعم الطلبة المتفوقين المتعسرين مادياً.

وأقيم الحفل بفندق فيرساتشي في دبي بحضور الدكتور عيسى البستكي، رئيس جامعة دبي، وعابدين طاهر العوضي، مدير عام جمعية بيت الخير، وعدد من الشخصيات والخريجين وشركاء الجامعة من المؤسسات الحكومية والشركات الخاصة والمتبرعين.

وخلال كلمته، توجه الدكتور عيسى البستكي بالشكر والتقدير إلى الرعاة والداعمين على ما قدموه من دعم لأبناء وبنات الجامعة، مؤكداً أن مساعدة الطلبة المتعسرين واجب إنساني وأخلاقي يعكس قيم التكافل والتراحم التي تحث عليها تعاليم الدين الإسلامي، كما يعكس القيم الأصيلة لدولة الإمارات العربية المتحدة وقيادتها الحكيمة.

كما توجه بشكر خاص إلى الشريك في الحملة، جمعية بيت الخير، على تعاونها المستمر مع جامعة دبي منذ عام 2014 في إدارة التبرعات التي يتم جمعها ضمن الحملة.