الجمعة 13 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
مجلس محمد بن زايد ينظم جلسة حوارية تحت عنوان «الحكمة مواقف وأخلاقيات» بحضور نهيان بن مبارك

13 مارس 2026 20:56

نظم مجلس محمد بن زايد جلسة حوارية تحت عنوان «الحكمة مواقف وأخلاقيات» بحضور معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش.

شارك في الجلسة معالي الدكتور عمر حبتور الدرعي رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، والدكتور فايز مصطفى سيف عضو المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى في الجمهورية اللبنانية وعضو اللجنة القضائية، والدكتورة سمية مسين باحثة في الفكر الإسلامي والعلوم الاجتماعية في جامعة محمد الخامس في الرباط في المملكة المغربية، وأدارتها صفية الشحي مدير إدارة الاتصال في هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي، فيما عقدت في مقر المجلس في جامع الشيخ زايد الكبير في أبوظبي.

وتناولت الجلسة الحوارية، مفهوم الحكمة من منظور شمولي بأبعاده المختلفة، المعرفية والعملية والأخلاقية والتربوية والحضارية وغيرها، مؤكدة أنها مرتبطة بكل فعل إنساني راقٍ عبر تاريخ الحضارات وتعزز أهميته.

كما سلطت الضوء على الحكمة بوصفها ركيزة أصيلة في سردية دولة الإمارات منذ عهد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، مؤكدة أن الحكمة هي جوهر منظومة القيم التي شكلت جسراً حضارياً ربط بين ماضي دولة الإمارات وحاضرها ومستقبلها انطلاقاً من الحرص على تعزيز أثرها في الأجيال من خلال الأسرة والمدرسة والقدوة المؤثرة.

وأكد المتحدثون أولوية دور الأسرة في بناء قيم الإنسان والمجتمع، مشيرين في هذا السياق إلى أن تخصيص دولة الإمارات 2026 عاماً للأسرة يعبر عن مدى الوعي بأهمية هذا الدور والاهتمام بترسيخه وتنميته بما بعود بالخير على المجتمع والدولة.

كما ناقش المتحدثون تأثير الحكمة في عصر التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي على الإنسان، مؤكدين أنها تتجلى في القدرة على التوازن بين استخدامات التكنولوجيا والحفاظ على العمق الإنساني فهي ليست مجرد معرفة بل تتمثل في القدرة على إدارة الذات والموارد بمسؤولية.

وستبث جلسة «الحكمة مواقف وأخلاقيات» يوم غد السبت في الساعة الخامسة مساء على تلفزيون أبوظبي وقناة مجلس محمد بن زايد على اليوتيوب وقنوات التواصل الاجتماعي لمكتب أبوظبي الإعلامي وقناتي الظفرة وبينونة.

المصدر: وام
سلوت: «العطلة الشتوية» سر تراجع نتائج الفرق الإنجليزية أوروبياً
اليوم 21:38
سلوت: «العطلة الشتوية» سر تراجع نتائج الفرق الإنجليزية أوروبياً
كاريك يتجاهل انتقادات سكولز قبل قمة الحسم الأوروبي
اليوم 21:35
جوارديولا يحذّر: الخسارة أمام وستهام تنهي آمال اللقب
اليوم 21:33
قائد عام شرطة أبوظبي يطلع على مستوى الجاهزية في مركز الدفاع المدني بمدينة شخبوط
اليوم 21:24
«الإمارات للفروسية» يستضيف 8 منافسات لقفز الحواجز
اليوم 21:22
