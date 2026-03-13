السبت 14 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
رئيس الدولة ورئيس وزراء إثيوبيا يبحثان علاقات التعاون والتطورات الإقليمية

رئيس الدولة ورئيس وزراء إثيوبيا يبحثان علاقات التعاون والتطورات الإقليمية
13 مارس 2026 22:00

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ومعالي الدكتور آبي أحمد رئيس وزراء جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، اليوم، مختلف مسارات التعاون والعمل المشترك خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية والتنموية وإمكانات تطويرها بما يخدم أولويات التنمية والمصالح المشتركة للبلدين ويعود بالخير والنماء على شعبيهما.

جاء ذلك خلال لقاء سموه، معالي الدكتور آبي أحمد الذي يقوم بزيارة عمل إلى دولة الإمارات.

كما تطرق اللقاء إلى تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط في ظل الأعمال العسكرية المتصاعدة وما تنطوي عليه من تداعيات خطيرة على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، وأدان معاليه في هذا السياق الاعتداءات الإيرانية السافرة التي تواصل استهداف دولة الإمارات وعدد من الدول الشقيقة في المنطقة لما تمثله من انتهاك لسيادتها والقوانين الدولية، مؤكداً موقف إثيوبيا المتضامن مع دولة الإمارات تجاه كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها وسلامة أراضيها ومواطنيها.

الإمارات تتضامن مع إثيوبيا وتعزّي في ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية
رئيس الدولة وملك الأردن يبحثان هاتفياً التطورات الإقليمية وتداعياتها على أمن المنطقة واستقرارها

من جانبه، شكر صاحب السمو رئيس الدولة، معالي رئيس الوزراء لموقف إثيوبيا الداعم لدولة الإمارات.

كما أعرب سموه عن خالص تعازيه ومواساته إلى معالي رئيس الوزراء والشعب الإثيوبي في ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية التي تسببت بها الأمطار الغزيرة في جنوب إثيوبيا، مؤكداً تضامن دولة الإمارات معها في هذه الظروف الصعبة.

وأكد الجانبان ضرورة الوقف الفوري للتصعيد واللجوء إلى الحوار الجاد والوسائل الدبلوماسية لتسوية مختلف القضايا العالقة في المنطقة بما يجنبها مزيداً من التوترات الأمنية والأزمات ويحفظ الأمن والاستقرار الإقليميين.

المصدر: وام
شرطة أبوظبي تضبط 45 شخصاً تداولوا معلومات مضللة وصوروا ونشروا مواقع الأحداث
علوم الدار
شرطة أبوظبي تضبط 45 شخصاً تداولوا معلومات مضللة وصوروا ونشروا مواقع الأحداث
14 مارس 2026
حمد الشرقي يستقبل المهنئين بشهر رمضان بحضور ولي العهد
علوم الدار
حمد الشرقي يستقبل المهنئين بشهر رمضان بحضور ولي العهد
اليوم 23:58
الاتحاد الكويتي يستأنف بطولاته 2 أبريل
الرياضة
الاتحاد الكويتي يستأنف بطولاته 2 أبريل
اليوم 23:57
شعار أوقاف أبوظبي
علوم الدار
مساهمة من محمد رسول خوري وأولاده بقيمة مليون درهم دعماً لحملة «وقف أم الإمارات للأيتام»
اليوم 23:50
آثار قصف على طهران
الأخبار العالمية
انفجارات قوية تهز طهران
اليوم 23:42
