جاهزية أمنية ومرورية بالشارقة لليلة 27 رمضان وعيد الفطر

الشارقة (وام)

أعلنت القيادة العامة لشرطة الشارقة جاهزيتها الأمنية والمرورية من خلال خطة شاملة استعداداً لليلة 27 رمضان واستقبال عيد الفطر السعيد، وذلك في إطار حرصها على تعزيز الأمن والسلامة العامة، وتنظيم الحركة المرورية، وضمان انسيابية التنقل في مختلف مناطق الإمارة، بما يسهم في توفير بيئة آمنة مستقرة للمجتمع، ويعزز جودة حياته. وتستند الخطة إلى منظومة أمنية ومرورية ومجتمعية متكاملة.

وقال العميد الركن عمر الغزال الشامسي المدير العام للإدارة العامة للعمليات والدعم الأمني إن الخطة الأمنية والمرورية تأتي ضمن نهج شرطة الشارقة الاستباقي في تعزيز الجاهزية الأمنية خلال المواسم والمناسبات الدينية والاجتماعية، مؤكداً أن الفرق الميدانية تعمل وفق منظومة متكاملة لتوفير أعلى مستويات الأمن والسلامة، فضلاً عن حرص شرطة الشارقة على تكامل الأدوار مع شركائها الاستراتيجيين من الجهات الحكومية المعنية.