"الطوارئ والأزمات" تحذّر من الاقتراب من الحطام نتيجة الاعتراضات الجوية

حذّرت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، الجمهور من الاقتراب من الحطام أو الأجسام الناجمة عن الاعتراضات الجوية الناجحة.

وقالت الهيئة، في منشور على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي "حفاظا على سلامتكم، يمنع الاقتراب أو لمس أو تصوير أي حطام أو أجسام سقطت نتيجة الاعتراضات الجوية الناجحة وترك التعامل معها للجهات المختصة".

وأضافت الهيئة "قد تبدو بعض الأجسام غير خطرة إلا أن التعامل معها دون معرفة قد يشكل خطرا على سلامتكم"، داعية الجمهور إلى الإبلاغ فورا على رقم التواصل 999.

حافظوا على مسافة آمنة من أي حطام، ويرجى الإبلاغ الفوري عند رصدها.



سلامتكم تهمنا.



Keep a safe distance from any debris and report immediately if encountered.



Your safety matters. pic.twitter.com/Aonb4H1TLv — NCEMA UAE (@NCEMAUAE) March 13, 2026