علوم الدار

"الطوارئ والأزمات" تحذّر من الاقتراب من الحطام نتيجة الاعتراضات الجوية

شعار الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث
13 مارس 2026 23:38

حذّرت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، الجمهور من الاقتراب من الحطام أو الأجسام الناجمة عن الاعتراضات الجوية الناجحة.
وقالت الهيئة، في منشور على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي "حفاظا على سلامتكم، يمنع الاقتراب أو لمس أو تصوير أي حطام أو أجسام سقطت نتيجة الاعتراضات الجوية الناجحة وترك التعامل معها للجهات المختصة".
وأضافت الهيئة "قد تبدو بعض الأجسام غير خطرة إلا أن التعامل معها دون معرفة قد يشكل خطرا على سلامتكم"، داعية الجمهور إلى الإبلاغ فورا على رقم التواصل 999.

 

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث
