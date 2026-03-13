السبت 14 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

مساهمة من محمد رسول خوري وأولاده بقيمة مليون درهم دعماً لحملة «وقف أم الإمارات للأيتام»

شعار أوقاف أبوظبي
13 مارس 2026 23:50

أعلن محمد رسول خوري وأولاده عن مساهمة بقيمة 1 مليون درهم دعماً لحملة «وقف أم الإمارات للأيتام» التي أطلقتها هيئة الأوقاف وإدارة أموال القُصَّر - أوقاف أبوظبي تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة حفظه الله.
تأتي هذه المساهمة في إطار دعم الجهود الرامية إلى تأسيس مصدر تمويل وقفي مستدام لرعاية الأيتام في دولة الإمارات، بما يضمن لهم حياة كريمة ومستقبلاً أكثر استقراراً، ويسهم في تعزيز التماسك الاجتماعي وترسيخ ثقافة الوقف كأداة تنموية مستدامة.
وتنسجم هذه المبادرة مع مستهدفات «عام الأسرة»، وتعكس روح التكافل والعطاء المتجذرة في المجتمع الإماراتي، حيث تسعى الحملة إلى تحويل المساهمات المجتمعية إلى أصول وقفية مستدامة تدعم احتياجات الأيتام في مجالات التعليم والرعاية الصحية والعيش الكريم.

أخبار ذات صلة
المصدر: وام
وقف أم الإمارات للأيتام
أوقاف أبوظبي
مساهمة مالية
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©