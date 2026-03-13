مساهمة من محمد رسول خوري وأولاده بقيمة مليون درهم دعماً لحملة «وقف أم الإمارات للأيتام»

أعلن محمد رسول خوري وأولاده عن مساهمة بقيمة 1 مليون درهم دعماً لحملة «وقف أم الإمارات للأيتام» التي أطلقتها هيئة الأوقاف وإدارة أموال القُصَّر - أوقاف أبوظبي تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة حفظه الله.

تأتي هذه المساهمة في إطار دعم الجهود الرامية إلى تأسيس مصدر تمويل وقفي مستدام لرعاية الأيتام في دولة الإمارات، بما يضمن لهم حياة كريمة ومستقبلاً أكثر استقراراً، ويسهم في تعزيز التماسك الاجتماعي وترسيخ ثقافة الوقف كأداة تنموية مستدامة.

وتنسجم هذه المبادرة مع مستهدفات «عام الأسرة»، وتعكس روح التكافل والعطاء المتجذرة في المجتمع الإماراتي، حيث تسعى الحملة إلى تحويل المساهمات المجتمعية إلى أصول وقفية مستدامة تدعم احتياجات الأيتام في مجالات التعليم والرعاية الصحية والعيش الكريم.