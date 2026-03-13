السبت 14 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
شرطة أبوظبي تضبط 45 شخصاً تداولوا معلومات مضللة وصوروا ونشروا مواقع الأحداث

14 مارس 2026 00:18

ضبطت مديرية التحريات والتحقيقات الجنائية في شرطة أبوظبي 45 شخصاً من جنسيات مختلفة لقيامهم بتصوير مواقع مختلفة خلال الأحداث الجارية، ونشرها عبر منصات التواصل الاجتماعي، إلى جانب تداول معلومات غير دقيقة ومضللة، الأمر الذي من شأنه إثارة الرأي العام ونشر الشائعات بين أفراد المجتمع.
وقالت الشرطة، عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي "اتخذت شرطة أبوظبي الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة بحقهم، في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها الجهات الأمنية في رصد ومتابعة المخالفات المرتبطة بإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن مثل هذه السلوكيات تُعد مخالفة للقوانين والتشريعات المعمول بها، ومشددة على أهمية تحري الدقة، وعدم نشر، أو إعادة تداول، أي محتوى غير موثوق، أو غير صادر عن الجهات الرسمية، لما لذلك من تأثير سلبي على الأمن المجتمعي وسير الإجراءات الأمنية".
ودعت شرطة أبوظبي الجمهور إلى "استقاء المعلومات من المصادر الرسمية المعتمدة فقط، والالتزام بعدم تصوير أو نشر مواقع الأحداث أو المقاطع المرتبطة بها، حفاظاً على سلامة الإجراءات المتبعة وحماية للمصلحة العامة".
وأوضحت أن الجهات المختصة تتابع عن كثب ما يتم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي، وستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل من يخالف القوانين أو يسهم في نشر الشائعات أو المعلومات المضللة، مؤكدة أن مسؤولية الحفاظ على الأمن والاستقرار مسؤولية مشتركة تتطلب الوعي والتعاون من جميع أفراد المجتمع.

أخبار ذات صلة
قائد عام شرطة أبوظبي يطلع على مستوى الجاهزية في مركز الدفاع المدني بمدينة شخبوط
بطولة الشيخ منصور بن زايد «الوثبة 2026».. المواجهات الجماهيرية تشعل دور الـ 16
المصدر: الاتحاد - أبوظبي
حمد الشرقي يستقبل المهنئين بشهر رمضان بحضور ولي العهد
علوم الدار
حمد الشرقي يستقبل المهنئين بشهر رمضان بحضور ولي العهد
اليوم 23:58
الاتحاد الكويتي يستأنف بطولاته 2 أبريل
الرياضة
الاتحاد الكويتي يستأنف بطولاته 2 أبريل
اليوم 23:57
شعار أوقاف أبوظبي
علوم الدار
مساهمة من محمد رسول خوري وأولاده بقيمة مليون درهم دعماً لحملة «وقف أم الإمارات للأيتام»
اليوم 23:50
آثار قصف على طهران
الأخبار العالمية
انفجارات قوية تهز طهران
اليوم 23:42
