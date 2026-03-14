محمد بن راشد يستقبل رئيس وزراء جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية

14 مارس 2026 11:38

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، آبي أحمد رئيس وزراء جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، وتم خلال اللقاء استعراض علاقات التعاون الثنائي وفرص تعزيز العمل المشترك بين البلدين. كما تطرّق اللقاء إلى مُجمل التطورات الإقليمية الراهنة وما تشهده منطقة الشرق الأوسط من تصعيد عسكري، وما يمثِّله من تحدٍّ كبير يُلقي بظلاله على مستقبل الأمن والاستقرار والتنمية، سواء على مستوى المنطقة أو العالم بشكل عام.

