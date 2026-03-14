السبت 14 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

مجلس سالم بن سلطان القاسمي يستضيف جلسة «دولة الإنسانية» في رأس الخيمة

14 مارس 2026 14:21

بحضور الشيخ المهندس سالم بن سلطان بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الطيران المدني، رئيس مجلس إدارة مطار رأس الخيمة الدولي، استضاف مجلسه بمنطقة الدهيسة في رأس الخيمة جلسة حوارية نظّمها فريق «شكراً لعطائك التطوعي»، بالتعاون مع جمعية بسمة الإمارات للأمراض المزمنة والإنسانية، تحت عنوان «دولة الإنسانية». وتناولت الجلسة أهمية العمل الإنساني والتطوعي في ترسيخ قيم العطاء والمسؤولية المجتمعية ركيزة أساسية مستمدة من إرث المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، حيث ترسّخ قيم العطاء، التضامن، والمسؤولية المجتمعية. حيث شارك في الجلسة عدد من الشخصيات والمهتمين بالعمل الإنساني، الذين استعرضوا تجاربهم ومبادراتهم في خدمة المجتمع وتعزيز ثقافة التطوع. وأكد المشاركون أن العمل الإنساني يُشكّل ركيزة أساسية في مسيرة دولة الإمارات، ويعكس نهجها الراسخ في دعم المبادرات المجتمعية وتعزيز روح التكافل بين أفراد المجتمع، مشيدين بالدور الذي تقوم به المؤسسات والفرق التطوعية في نشر قيم العطاء والعمل الخيري. من جانبه، أكد فريق «شكراً لعطائك التطوعي» حرصه على الاستمرار في إطلاق مثل هذه المبادرات الإنسانية التي تخدم المجتمع، وتعزّز ثقافة التطوع، وترسّخ قيم الخير والعطاء في المجتمع.

المصدر: وام
رأس الخيمة
آخر الأخبار
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©