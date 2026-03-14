مجلس سالم بن سلطان القاسمي يستضيف جلسة «دولة الإنسانية» في رأس الخيمة

بحضور الشيخ المهندس سالم بن سلطان بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الطيران المدني، رئيس مجلس إدارة مطار رأس الخيمة الدولي، استضاف مجلسه بمنطقة الدهيسة في رأس الخيمة جلسة حوارية نظّمها فريق «شكراً لعطائك التطوعي»، بالتعاون مع جمعية بسمة الإمارات للأمراض المزمنة والإنسانية، تحت عنوان «دولة الإنسانية». وتناولت الجلسة أهمية العمل الإنساني والتطوعي في ترسيخ قيم العطاء والمسؤولية المجتمعية ركيزة أساسية مستمدة من إرث المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، حيث ترسّخ قيم العطاء، التضامن، والمسؤولية المجتمعية. حيث شارك في الجلسة عدد من الشخصيات والمهتمين بالعمل الإنساني، الذين استعرضوا تجاربهم ومبادراتهم في خدمة المجتمع وتعزيز ثقافة التطوع. وأكد المشاركون أن العمل الإنساني يُشكّل ركيزة أساسية في مسيرة دولة الإمارات، ويعكس نهجها الراسخ في دعم المبادرات المجتمعية وتعزيز روح التكافل بين أفراد المجتمع، مشيدين بالدور الذي تقوم به المؤسسات والفرق التطوعية في نشر قيم العطاء والعمل الخيري. من جانبه، أكد فريق «شكراً لعطائك التطوعي» حرصه على الاستمرار في إطلاق مثل هذه المبادرات الإنسانية التي تخدم المجتمع، وتعزّز ثقافة التطوع، وترسّخ قيم الخير والعطاء في المجتمع.