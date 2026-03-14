الدفاعات الجوية الإماراتية تتعامل مع 9 صواريخ باليستية و 33 طائرة مسيرة.

14 مارس 2026 15:12

تعاملت الدفاعات الجوية الإماراتية (14 مارس 2026) مع 9 صواريخ باليستية، و33 طائرة مسيرة قادمة من إيران.
ومنذ بدء الاعتداءات الإيرانية السافرة تعاملت الدفاعات الجوية الإماراتية مع 294 صاروخاً باليستياً، و15 صاروخ جوال، و1600 طائرة مسيرة.

وخلفت هذه الاعتداءات 6 حالات وفاة من الجنسية الاماراتية والباكستانية والنيبالية والبنغلادشية، و141 حالة إصابة بسيطة ومتوسطة من الجنسية الإماراتية، المصرية، السودانية، الإثيوبية، الفلبينية، الباكستانية، الإيرانية، الهندية، البنغلادشية، السريلانكية، الأذربيجانية، اليمنية، الأوغندية، الإرتيرية، اللبنانية، الأفغانية، البحرينية، جزر القمر، التركية، العراقية، النيبالية، النيجيرية، العمانية، الأردنية، الفلسطينية، الغانية، الأندونيسية والسويدية.

وتؤكد وزارة الدفاع أنها على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أية تهديدات والتصدي بحزم لكل ما يستهدف زعزعة أمن الدولة، وبما يضمن صون سيادتها وأمنها واستقرارها ويحمي مصالحها ومقدراتها الوطنية.

المصدر: وام
