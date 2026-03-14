«الرعاية الأسرية»: الوصول الآمن إلى المعرفة الرقمية يعزز حماية أطفال الإمارات

أكدت سلامة العميمي، المدير العام لهيئة الرعاية الأسرية، أهمية تمكين الأطفال من الوصول الآمن والمسؤول إلى المعرفة الرقمية، من خلال تعزيز الوعي بالمخاطر الإلكترونية وتوفير الدعم والتوجيه اللازمين للأطفال وأسرهم.



وقالت، بمناسبة يوم الطفل الإماراتي، إن هذا التوجه ينسجم مع شعار يوم الطفل الإماراتي لهذا العام «الحق في المعرفة الرقمية»، مؤكدة حرص هيئة الرعاية الأسرية على تمكين الأطفال من الوصول الآمن والمسؤول إلى المعرفة الرقمية، من خلال نشر الوعي وتعزيز الحماية وتوفير الدعم والتوجيه اللازم لهم ولأسرهم، والعمل على رفع مستوى الوعي بالمخاطر الرقمية، مثل الابتزاز الإلكتروني والتهديدات عبر الإنترنت، إلى جانب تنفيذ مبادرات اجتماعية وتوعوية تسهم في بناء مجتمع واعٍ ومتماسك وقادر على مواكبة التحولات الرقمية بثقة ومسؤولية. وأضافت أنه وانطلاقاً من هذا الدور، وبما ينسجم مع توجيهات قيادتنا الرشيدة والأجندة الوطنية لنمو الأسرة 2031، يأتي عام الأسرة ليترجم الرؤية الوطنية إلى نتائج ملموسة، وفي هيئة الرعاية الأسرية يشكّل ذلك بوصلة لعملنا اليومي، حيث نقود جهوداً متواصلة لتعزيز منظومة خدماتنا المتكاملة لدعم الأطفال وأسرهم. ولفتت إلى أن ذلك يتجلى في مشاريع نوعية من بينها «مركز الطفل» الذي يقدم تجربة فريدة في تقديم الخدمات، حيث يشكّل نقطة اتصال واحدة تضم مختلف أصحاب المصلحة المعنيين لتقديم مجموعة شاملة من الخدمات المتخصصة للأطفال الذين يحتاجون إلى الرعاية والدعم المتخصص وأسرهم، بهدف تعزيز رفاه الطفل وتمكين التماسك الأسري، كما يسهم المركز في توفير بيئة خدمة متكاملة تضع مصلحة الطفل في صميمها، وتعزز التنسيق والتعاون بين الجهات المعنية، وتسهم في تسريع الاستجابة للحالات، بما يحدّ من تعرض الأطفال لمزيد من الصدمات ويضمن تقديم الدعم لهم ولأسرهم بكفاءة وفاعلية.