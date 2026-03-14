السبت 14 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«الرعاية الأسرية»: الوصول الآمن إلى المعرفة الرقمية يعزز حماية أطفال الإمارات

«الرعاية الأسرية»: الوصول الآمن إلى المعرفة الرقمية يعزز حماية أطفال الإمارات
14 مارس 2026 16:25

أكدت سلامة العميمي، المدير العام لهيئة الرعاية الأسرية، أهمية تمكين الأطفال من الوصول الآمن والمسؤول إلى المعرفة الرقمية، من خلال تعزيز الوعي بالمخاطر الإلكترونية وتوفير الدعم والتوجيه اللازمين للأطفال وأسرهم.

أخبار ذات صلة
وقالت، بمناسبة يوم الطفل الإماراتي، إن هذا التوجه ينسجم مع شعار يوم الطفل الإماراتي لهذا العام «الحق في المعرفة الرقمية»، مؤكدة حرص هيئة الرعاية الأسرية على تمكين الأطفال من الوصول الآمن والمسؤول إلى المعرفة الرقمية، من خلال نشر الوعي وتعزيز الحماية وتوفير الدعم والتوجيه اللازم لهم ولأسرهم، والعمل على رفع مستوى الوعي بالمخاطر الرقمية، مثل الابتزاز الإلكتروني والتهديدات عبر الإنترنت، إلى جانب تنفيذ مبادرات اجتماعية وتوعوية تسهم في بناء مجتمع واعٍ ومتماسك وقادر على مواكبة التحولات الرقمية بثقة ومسؤولية. وأضافت أنه وانطلاقاً من هذا الدور، وبما ينسجم مع توجيهات قيادتنا الرشيدة والأجندة الوطنية لنمو الأسرة 2031، يأتي عام الأسرة ليترجم الرؤية الوطنية إلى نتائج ملموسة، وفي هيئة الرعاية الأسرية يشكّل ذلك بوصلة لعملنا اليومي، حيث نقود جهوداً متواصلة لتعزيز منظومة خدماتنا المتكاملة لدعم الأطفال وأسرهم. ولفتت إلى أن ذلك يتجلى في مشاريع نوعية من بينها «مركز الطفل» الذي يقدم تجربة فريدة في تقديم الخدمات، حيث يشكّل نقطة اتصال واحدة تضم مختلف أصحاب المصلحة المعنيين لتقديم مجموعة شاملة من الخدمات المتخصصة للأطفال الذين يحتاجون إلى الرعاية والدعم المتخصص وأسرهم، بهدف تعزيز رفاه الطفل وتمكين التماسك الأسري، كما يسهم المركز في توفير بيئة خدمة متكاملة تضع مصلحة الطفل في صميمها، وتعزز التنسيق والتعاون بين الجهات المعنية، وتسهم في تسريع الاستجابة للحالات، بما يحدّ من تعرض الأطفال لمزيد من الصدمات ويضمن تقديم الدعم لهم ولأسرهم بكفاءة وفاعلية.

المصدر: وام
يوم الطفل الإماراتي
هيئة الرعاية الأسرية
الإمارات
الأطفال
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©