السبت 14 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

طقس الإمارات المتوقع غداً

14 مارس 2026 16:57

يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً أحياناً، مع ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة، ورطباً ليلاً وصباح الباكر على بعض المناطق الساحلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

 

الرياح شمالية شرقية - جنوبية غربية / 10 إلى 20 تصل إلى 35 كم/س.

 

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا..

 

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

 

أبوظبي 34 21 85 25

دبي 34 21 85 25

الشارقة 34 20 80 25

عجمان 34 19 80 25

أم القيوين 35 18 75 20

أخبار ذات صلة
قرقاش: استهداف إيران لدول الخليج العربي يكشف عجزاً عسكرياً وإفلاساً أخلاقياً وعزلةً سياسية
لطيفة بنت محمد: الإمارات تضع الطفولة في صدارة أولوياتها التنموية

رأس الخيمة 35 17 75 20

الفجيرة 32 22 75 35

العـين 36 23 55 10

ليوا 37 21 65 15

الرويس 29 23 85 30

السلع 29 22 85 30

دلـمـا 29 22 85 45

طنب الكبرى / الصغرى 27 22 80 40

أبو موسى 27 23 80 40

المصدر: وام
المركز الوطني للأرصاد
الطقس
الإمارات
آخر الأخبار
الأرقام تكشف الحقيقة.. التفوق الهجومي يشعل صراع القمة في دوري أدنوك
الرياضة
الأرقام تكشف الحقيقة.. التفوق الهجومي يشعل صراع القمة في دوري أدنوك
اليوم 18:00
راتكليف يشيد بكاريك ويتجنب الحديث عن العقد الدائم
الرياضة
راتكليف يشيد بكاريك ويتجنب الحديث عن العقد الدائم
اليوم 17:50
أداء الريال أمام السيتي يضع مبابي في قفص الاتهام
الرياضة
أداء الريال أمام السيتي يضع مبابي في قفص الاتهام
اليوم 17:45
إيران تقترح خوض مبارياتها في المونديال بالمكسيك بدلاً من أميركا
الرياضة
إيران تقترح خوض مبارياتها في المونديال بالمكسيك بدلاً من أميركا
اليوم 17:36
قرقاش: استهداف إيران لدول الخليج العربي يكشف عجزاً عسكرياً وإفلاساً أخلاقياً وعزلةً سياسية
علوم الدار
قرقاش: استهداف إيران لدول الخليج العربي يكشف عجزاً عسكرياً وإفلاساً أخلاقياً وعزلةً سياسية
اليوم 17:34
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©