طقس الإمارات المتوقع غداً

يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً أحياناً، مع ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة، ورطباً ليلاً وصباح الباكر على بعض المناطق الساحلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

الرياح شمالية شرقية - جنوبية غربية / 10 إلى 20 تصل إلى 35 كم/س.

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا..

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 34 21 85 25

دبي 34 21 85 25

الشارقة 34 20 80 25

عجمان 34 19 80 25

أم القيوين 35 18 75 20

رأس الخيمة 35 17 75 20

الفجيرة 32 22 75 35

العـين 36 23 55 10

ليوا 37 21 65 15

الرويس 29 23 85 30

السلع 29 22 85 30

دلـمـا 29 22 85 45

طنب الكبرى / الصغرى 27 22 80 40

أبو موسى 27 23 80 40