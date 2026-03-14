البرلمان العربي للطفل: يوم الطفل الإماراتي محطة وطنية تجسد الرؤية الحضارية للدولة في رعاية الطفولة

أكد البرلمان العربي للطفل أن احتفاء دولة الإمارات بيوم الطفل الإماراتي في 15 مارس من كل عام يمثل محطة وطنية متجددة تجسد الرؤية الحضارية للدولة في رعاية الطفولة وترسيخ منظومة متكاملة لحماية حقوق الأطفال وتمكينهم ليكونوا شركاء فاعلين في بناء المستقبل. وقال أيمن عثمان الباروت الأمين العام للبرلمان، إن دولة الإمارات أرست نموذجاً عالمياً متقدماً في مجال حماية الطفل ورعايته مستندة إلى منظومة تشريعية ومؤسسية متكاملة من أبرزها قانون حقوق الطفل «وديمة» الصادر عام 2016 والذي عزز الضمانات القانونية لحماية الأطفال من مختلف أشكال الإهمال أو الاستغلال أو العنف مؤكدا حق الطفل في الحياة والنماء والرعاية الصحية والتعليم والبيئة الآمنة. وأوضح أن تخصيص يوم وطني للطفل جاء بمبادرة كريمة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات» رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية تأكيداً على التزام الدولة بحماية حقوق الأطفال وتعزيز رفاههم وضمان مستقبل مزدهر لهم في مجتمع متماسك قائم على القيم الإنسانية. وأضاف أن الاحتفاء بهذه المناسبة يجسد رؤية القيادة الرشيدة في الاستثمار في الإنسان منذ سنواته الأولى، انطلاقاً من نهج المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» في بناء الإنسان وتنمية المجتمع، وهو النهج الذي تواصل ترسيخه اليوم القيادة الرشيدة للدولة، بما يعزز مكانة الطفولة في صلب السياسات الوطنية للتنمية المستدامة. وأشار الباروت إلى أن إمارة الشارقة تمثل نموذجاً رائداً في العمل المؤسسي المعني بالطفولة، بفضل الرؤية الثقافية والحضارية لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الذي جعل من دعم الطفل والمعرفة والثقافة أساساً لبناء مجتمع المعرفة. كما ثمّن الدور الكبير الذي تضطلع به قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة مجلس الشارقة للأسرة والمجتمع في دعم قضايا الطفولة والأسرة من خلال المبادرات الإنسانية والمجتمعية. وأكد الباروت أن يوم الطفل الإماراتي ليس مجرد مناسبة احتفالية بل هو رسالة حضارية تؤكد أن الاستثمار الحقيقي في المستقبل يبدأ من الطفل وأن دولة الإمارات ستواصل مسيرتها في توفير أفضل الفرص لأبنائها وبناتها لينشأوا في بيئة آمنة ومحفزة للإبداع والابتكار وليكونوا جيلاً واعياً بهويته معتزاً بقيمه قادراً على الإسهام في نهضة وطنه ومجتمعه.