قطر تدين بشدة هجوما استهدف للمرة الثانية قنصلية الإمارات في كردستان العراق

شعار وزارة الخارجية القطرية
14 مارس 2026 20:07

أعربت دولة قطر عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الذي استهدف للمرة الثانية القنصلية العامة لدولة الإمارات العربية المتحدة في كردستان العراق، وعدته عملا مرفوضا يشكل انتهاكا صارخا للأعراف والمواثيق الدولية التي تكفل حماية البعثات الدبلوماسية ومقارها.

وأكدت وزارة الخارجية القطرية، في بيان اليوم، أن استهداف البعثات والمقار الدبلوماسية يمثل خرقا واضحا لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، ويعد تصعيدا خطيرا يهدد أمن وسلامة العاملين في السلك الدبلوماسي ويقوّض قواعد العمل الدبلوماسي المعترف بها دوليا.

وجددت الوزارة موقف دولة قطر الثابت الرافض لكافة أعمال العنف والإرهاب التي تستهدف البعثات الدبلوماسية أو تقوّض الأمن والاستقرار، مؤكدة تضامنها مع دولة الإمارات العربية المتحدة، ودعمها لكل ما من شأنه تعزيز الأمن والاستقرار في جمهورية العراق والمنطقة.

المصدر: وام
